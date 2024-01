Israele, 21 soldati uccisi da Hamas: la strage peggiore dall'inizio della guerra

23 gennaio 2024 a

Ventuno soldati israeliani sono morti in un'imboscata a Gaza ieri pomeriggio: si tratta della più grave strage di militari dell'Idf da quando è iniziata la guerra nella Striscia. I soldati hanno perso la vita a seguito dell’esplosione di un carro armato, colpito da un razzo Rpg sparato dai miliziani di Hamas, e del successivo crollo di un complesso di palazzine. I militari di Tel Aviv erano impegnati a minare proprio quei due palazzi per demolirli, quando i terroristi hanno colpito gli edifici, collassati sui soldati, che dunque non hanno avuto scampo. Al momento il bilancio di militari israeliani morti a Gaza dall'inizio del conflitto sarebbe superiore alle 200 unità.

Il portavoce delle forze armate Daniel Hagari ha spiegato in una nota che l’attacco è avvenuto “nella parte sud della Striscia, a 600 metri dal kibbutz Kissufim”. Anche se le voci dell'assalto si rincorrevano già da ieri sera, la conferma delle autorità israeliane su quanto accaduto è arrivata solo questa mattina. Secondo la ricostruzione fornita da Hagari, l’unità di sminamento dell’Idf era entrata in due edifici connessi tra loro, non lontano dal confine, ritenuti dall’intelligence militare “infrastrutture logistiche utilizzate dai terroristi”. L'obiettivo era demolirli per permettere il rientro a casa in sicurezza degli abitanti di Kissufim, evacuati dopo la strage del 7 ottobre. Tuttavia, proprio mentre i soldati stavano mettendo le cariche sui pilastri portanti, diversi razzi anticarro sono stati lanciati da Hamas contro il tank che faceva da copertura. A quel punto sono saltati in aria anche i due edifici dove si trovavano le forze dell'Idf.

“In questa mattina difficile e dolorosa - ha scritto su X il ministro della Difesa Yoav Gallant - il messaggio del nemico raggiunge molte case in Israele. i nostri cuori sono con le famiglie. Questa è una guerra che determinerà il futuro di Israele nei decenni a venire, i nostri combattenti sono caduti per raggiungere la vittoria”.