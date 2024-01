Kate Middleton operata, "così Re Carlo...".: rumors sul tentativo disperato

23 gennaio 2024 a

Kate Middleton operata all'addome. La notizia non ha fatto in tempo a uscire, che subito Buckingham Palace ha diramato un'altra nota: anche Re Carlo operato. Fin qui nulla di strano, in molti avranno pensato a un periodo non proprio fortunato per la Corona. Eppure, a distanza di giorni, Tessa Dunlop fornisce un'altra versione dei fatti. Intervistata dal Mirror, la storica parla di un tentativo da parte di Carlo III studiato per distogliere l'attenzione dalla nuora.

I dettagli privati riguardanti la prostata del sovrano hanno infatti dato al pubblico altro su cui riflettere. Stando all'esperta, Carlo avrebbe voluto "proteggere Kate" dalla curiosità sui dettagli del suo ricovero: "È molto insolito che la famiglia reale divulghi questioni sanitarie private. Da questo punto di vista le informazioni condivise sull'ingrossamento della prostata del re non avevano precedenti ed erano anche astute. La dichiarazione contenente questioni private sulla salute del re subito dopo la notizia dell'importante intervento chirurgico addominale della principessa del Galles è stata deliberata. Allo stesso modo, il tempismo si è discostato dall'importante operazione di sua nuora".

Tradotto: "La dichiarazione di Carlo è servita a sottolineare l'assenza di qualsiasi dettaglio reale riguardo alle condizioni di Kate. Il protettivo re potrebbe anche aver detto: 'Ecco qualche informazione su di me, ma tieni i tuoi occhi indiscreti lontani da mia nuora'". D'altronde il Regno Unito rimane col fiato sospeso. Per diversi è "strano e preoccupante" il fatto che la futura regina, dopo l'intervento chirurgico all'addome, resterà in ospedale per ben due settimane e non riapparirà in pubblico prima di Pasqua.