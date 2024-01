Russia, Kiev abbatte l'aereo russo a Belgorod: "65 prigionieri ucraini a bordo"

24 gennaio 2024 a

Un aereo russo da trasporto, probabilmente militare, sarebbe precipitato nella regione russa di Belgorod. A dirlo sono i principali canali Telegram russi che si occupano di vicende legate alla guerra in Ucraina. Ma se il governatore della regione, Vyacheslav Gladkov, si è limitato a scrivere che è avvenuto "un incidente" e che si sta recando sul luogo, lo stesso non si può dire del ministero della Difesa di Mosca. Stando all'agenzia Ria Novosti, il velivolo Ilyushin Il-76 è precipitato nella regione confinante con l'Ucraina. A bordo si trovavano 65 prigionieri di guerra ucraini che dovevano essere liberati nell'ambito di uno scambio. Ma non solo. Sopra si trovavano anche 6 membri dell'equipaggio e 3 "accompagnatori".

Intanto rompe il silenzio anche Kiev. Per l'Ucraina l'abbattimento dell'aereo da trasporto militare russo è opera delle forze armate ucraine. Lo riferisce ai media ucraini lo stato maggiore, secondo cui il velivolo trasportava missili verso basi "da dove i russi spesso attaccano Kharkiv e la regione". Secondo Rbc Ucraina, i russi ammettono che l'aereo è precipitato ma forniscono una "loro versione secondo cui a bordo c'erano 65 militari ucraini catturati", oltre a sei membri dell'equipaggio e altri tre militari.

Un rimpallo di colpe che arriva dopo nuove accuse da parte del Cremlino. Il portavoce Dmitrij Peskov ha detto di disporre di informazioni affidabili che suggeriscono la presenza di mercenari francesi in Ucraina. "Attiriamo anche l'attenzione sulle dichiarazioni dei rappresentanti francesi che dicono di non poter fare nulla rispetto a coloro che desiderano partecipare a questo massacro in Ucraina e siamo dispiaciuti di questo", sono state le sue parole.