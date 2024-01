Sarah Ferguson, molto vicina al principe Andrea: nuovo matrimonio?

24 gennaio 2024 a

La recente diagnosi di melanoma maligno a Sarah Ferguson, duchessa di York, è piombata come un macigno sulla famiglia reale inglese, già alle prese con i problemi di salute di Kate Middleton e re Carlo. La prima è stata operata all'addome nei giorni scorsi, mentre il sovrano dovrà subire un intervento alla prostata a breve, La 64enne era stata sottoposta a una mastectomia a causa di un cancro al seno sei mesi fa. Più di recente, invece, il suo dermatologo ha deciso di rimuoverle alcuni nei da controllare. E proprio uno di questi purtroppo è risultato essere un melanoma maligno della pelle.

La Ferguson starebbe trovando grande conforto nella relazione con il principe Andrea. "Ora, dopo il riavvicinamento con il principe, le diagnosi di cancro e l'avanzare dell'età, dovrebbe 'tornare' con il terzogenito della defunta Regina Elisabetta", si legge sul Daily Mail. Anche se segnato da diversi scandali in passato, oggi il legame tra la duchessa di York e il principe Andrea sarebbe profondo e di sostegno reciproco. E infatti è proprio il duca di York, che lei descrive come un "uomo buono e gentile", che le sta vicino in questo momento così difficile. Si tratta, insomma, di una situazione particolare che, come rivela il Daily Mail, potrebbe essere motivo di riavvicinamento e addirittura di un nuovo matrimonio.