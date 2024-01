Kate Middleton, "complicazioni" e "condizioni gravi": cosa filtra dalla clinica

25 gennaio 2024 a

a

a

Le ultime indiscrezioni sulle condizioni di salute di Kate Middleton sono piuttosto preoccupanti. Secondo quanto riportano i giornali spagnoli, la principessa avrebbe avuto delle "complicazioni" dopo l'intervento chirurgico all'addome. Concha Calleja bene informata giornalista del programma tv Fiesta ha infatti rivelato che una fonte vicina alla famiglia reale le ha detto quale sia la vera situazione della Middleton.

"Ho parlato ufficiosamente con un assistente della casa reale e mi assicurano che qualcosa è andato storto nel postoperatorio", ha dichiarato la Calleja, secondo quanto riporta il sito del Corriere dello Sport. "La situazione in generale era così grave che tutti sapevano che qualcosa non andava, e questo è il motivo per cui la casa reale ha deciso di inviare quelle due dichiarazioni", ha spiegato ancora.

"Nessuno lo sapeva in famiglia": Kate Middleton, grave sospetto sull'operazione

Ha continuato la giornalista: "L'ultima volta che l’abbiamo vista è stata alla cena di Natale e da lì in poi ha cominciato a stare male. Non era la prima volta che si sentiva male, ma era quella più preoccupante. Kate è entrata in ospedale il 28 dicembre ed è stata nelle mani dei medici per diversi giorni".

Quindi, stando al racconto della Calleja, Kate Middleton sarebbe state ricoverata in ospedale diverse settimane prima dell'annuncio e pochi giorni prima, come invece si sosteneva nel comunicato di Kensington Palace.

"Almeno 3 mesi": voci inquietanti su Kate Middleton, cosa sta succedendo

Ragione per la quale secondo molti esperti della famiglia reale la moglie del principe William è ancora a rischio. Angela Levin ha commentato che è "strano e preoccupante" il fatto che dopo l'intervento, Kate resterà in ospedale "per ben due settimane e non riapparirà in pubblico prima di Pasqua". In molti dunque pensano che sia stato sottoposta a un intervento di isterectomia.