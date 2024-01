Kate Middleton, "nessuno lo sapeva in famiglia": grave sospetto sull'operazione

24 gennaio 2024 a

Nessuno della famiglia reale sarebbe stato informato dell'intervento chirurgico programmato di Kate Middleton: lo rivela la rivista americana People. La principessa del Galles, ora ricoverata alla London Clinic, ha subito un'operazione all'addome nei giorni scorsi, anche se non si sa di preciso cosa abbia avuto. L'ipotesi più diffusa è quella di diverticolite acuta. Il magazine ha rivelato che solo tre settimane prima dell'intervento non ci sarebbe stato alcun accenno di problemi fisici. Nessun sospetto nemmeno quando Kate si è fatta vedere in pubblico la mattina di Natale insieme al principe William e ai loro figli, George, Charlotte e Louis. Anzi, era apparsa raggiante mentre salutava i sudditi.

Zero informazioni sull'operazione programmata anche agli amici di famiglia e a chi aveva visto la principessa durante le festività natalizie ad Anmer Hall, nel Norfolk. A Capodanno, invece, la famiglia dei principi di Galles è stata in compagnia dei genitori di Kate. Tra l'altro, lo scorso 9 gennaio all'Adelaide Cottage di Windsor si è anche tenuta una piccola festa privata per il 42esimo compleanno di Kate. Nulla, insomma, lasciava presagire quello che poi sarebbe accaduto qualche giorno dopo. Questo, secondo People, fa pensare a un intervento da considerare "preoccupante".

La principessa, operata una settimana fa, dovrebbe rimanere in ospedale ancora un'altra settimana. Poi l'aspetta un periodo di degenza a casa di circa tre mesi. Kensington Palace, infatti, ha fatto sapere in una nota che la moglie di William tornerà "ai suoi doveri pubblici soltanto dopo Pasqua". E' molto probabile, inolte, che una volta tornata all'Adelaide Cottage a Windsor, Kate possa contare sull'aiuto dei suoi genitori, Carole e Michael, e dei fratelli Pippa e James. "I suoi genitori, molto attivi nell'educazione dei loro nipoti, saranno una presenza rassicurante quando Kate tornerà a Windsor per riprendersi", ha rivelato un insider a People.