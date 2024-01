Kate Middleton, rumors inquietanti: "Almeno 3 mesi di degenza"

24 gennaio 2024 a

A una settimana dall'operazione all'addome, le condizioni di salute di Kate Middleton sono ancora top secret. Secondo alcune indiscrezioni, però, la principessa del Galles, ricoverata alla London Clinic, starebbe meglio e potrebbe tornare a casa già dal fine settimana o dall'inizio della prossima settimana. Nel frattempo, avrebbe ricominciato a lavorare, anche se da remoto, perché proprio non ce la farebbe a stare al letto senza fare nulla, stando a quello che racconta il Mirror. Secondo The Telegraph, più lunga potrebbe essere invece la degenza a casa, ad Adelaide Cottage. Si parla, infatti, di oltre tre mesi, come rivela il Dottor Chandni Rajani.

Mentre è in clinica Kate si manterrebbe in contatto con i figli George, Charlotte e Louis attraverso numerose videochiamate: lo ha rivelato a Hello una fonte molto vicina alla principessa: "I suoi figli le mancano tantissimo, non è abituata a stare così tanto tempo lontana da loro". Intanto, i principi di Kensington Palace continuano ad andare a scuola, a fare i compiti e a seguire i vari corsi extra scolastici, senza dimenticare di mandare dei dolci messaggi alla mamma nel corso della giornata. A prendersi cura di loro a casa c'è papà William, che ha deciso di rimandare i suoi impegni pubblici proprio per via del momento delicato.