Kenneth Smith, l'esecuzione choc con l'azoto: "22 minuti, orribile, come è morto"

Kenneth Smith ha versato lacrime prima di andarsene. L'esecuzione della pena di morte in Alabama è stata al centro delle polemiche in tutto il mondo. L'uomo sottoposto a un "trattamento" con l'azoto al 100% sparato sul viso con una maschera anti-gas c'ha messo 22 minuti per morire. 22 minuti di pura agonia. La guida spirituale dell'assassino, Jeff Hood, ha descritto quanto ha visto nella camera della morte come la "cosa peggiore" che avesse mai visto, sostenendo che i funzionari della prigione sono rimasti senza parole per il terribile choc che ha provocato la procedura.

"Quando hanno acceso l'azoto, ha iniziato ad avere convulsioni, è balzato sulla barella ancora e ancora, ha scosso l'intera barella", ha detto Hood. Smith è di fatto p stato ufficialmente dichiarato morto alle 20:25 ora locale, 22 minuti dopo la somministrazione del gas azoto. E di questa esecuzione fa il giro del mondo la cronaca degli ultimi istanti di vita. Le sue ultime parole sono state pronunciate attraverso la maschera che aveva sul volto. Smith ha fatto un segno del cuore con la mano sinistra alla sua famiglia prima di dichiarare: "Stasera l'Alabama fa sì che l'umanità faccia un passo indietro... Me ne vado con amore, pace e luce".

L'uomo era stato condannato a morte nel 1996 per l'omicidio su commissione della moglie di un predicatore nel 1988, per il quale gli sono stati pagati solo 1.000 dollari. Poi è arrivata la condanna a morte nello Stato dell'Alabama negli Stati Uniti.