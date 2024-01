7 ottobre, il report di Israele: "Dipendenti Onu coinvolti nell'attacco"

26 gennaio 2024 a

L'Unrwa, l'organizzazione delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, ha affermato di aver aperto un’indagine sul presunto coinvolgimento di alcuni suoi dipendenti nell’attacco terroristico del 7 ottobre dello scorso anno nel sud di Israele da parte di Hamas. Lo riporta il Times of Israel.

"Le autorità israeliane hanno fornito all'Unrwa informazioni sul presunto coinvolgimento di alcuni dipendenti negli orribili attacchi contro Israele del 7 ottobre - ha affermato afferma Philippe Lazzarini, commissario generale dell'Unrwa - per proteggere la capacità dell'agenzia di fornire assistenza umanitaria, ho preso la decisione di rescindere immediatamente i contratti di questi membri del personale e di avviare un’indagine per stabilire senza indugio la verità".

Questa notizia ha sconvolto gli Stati Uniti che si sono detti "estremamente preoccupati" dal presunto coinvolgimento di dodici dipendenti dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso dei rifugiati palestinesi nell’attentato del 7 ottobre. Per questa ragione, il dipartimento di Stato americano ha annunciato in una nota di avere temporaneamente sospeso ulteriori finanziamenti all’agenzia delle Nazioni Unite, mentre proseguono le indagini per appurare la veridicità delle affermazioni.

Il segretario di Stato, Antony Blinken, ha avuto proprio ieri, 25 gennaio, un colloquio telefono con il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, a cui ha ribadito la necessità di indagini "approfondite" sulla questione.