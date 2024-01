Re Carlo è stato operato alla prostata, fonti reali: "Le sue condizioni"

26 gennaio 2024 a

Re Carlo III è stato operato alla prostata a Londra, nella stessa clinica dove Kate Middleton, la principessa del Galles, si sta riprendendo dopo un intervento addominale della scorsa settimana. I media britannici hanno precisato che il Re "sta bene". La Regina Camilla ha lasciato a metà pomeriggio la London Clinic dove Carlo, che ha 75 anni, era arrivato con lei questa mattina 26 gennaio per sottoporsi all'intervento, annunciato da Buckingham Palace la scorsa settimana. Sorridente, non ha rilasciato alcuna dichiarazione.

La London Clinic è un ospedale privato di lusso nel quartiere di Marylebone, dove sono stati curati in passato il Principe Philip, ma anche il Presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy o l’attrice Elizabeth Taylor.

La Principessa Kate, moglie del Principe William, erede al trono, si sta riprendendo da un’operazione addominale condotta "con successo" il 16 gennaio. La Principessa di 42 anni, estremamente popolare, ha sospeso le sue attività pubbliche fino a Pasqua. Secondo i media britannici, il Re gli ha fatto visita prima della sua operazione alla prostata. Carlo III dovrà osservare "un breve periodo" di convalescenza, la cui durata non è stata precisata.

Intanto gli impegni pubblici del re sono stati cancellati fin dall’indomani del suo annuncio di ricovero per l’intervento correttivo a causa dell’ingrossamento della prostata. Carlo ha condiviso i dettagli della sua diagnosi per incoraggiare altri uomini, che potrebbero manifestare sintomi, a sottoporsi a controlli in linea con i consigli di salute pubblica. L’Nhs England, il sistema sanitario britannico, ha affermato che la pagina "prostata ingrossata" sul suo sito web ha ricevuto una visita ogni cinque secondi il giorno in cui è stata annunciata la diagnosi del re, con ulteriori enormi aumenti di visite nei giorni successivi.