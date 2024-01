Re Carlo operato, l'attacco di Harry a Camilla: "Cattiva"

26 gennaio 2024 a

Mentre Re Carlo è stato operato alla prostata e Kate Middleton sta trascorrendo la degenza in ospedale dopo un importante intervento all'addome, sta per uscire un nuovo documentario in cui il principe Harry mette sotto accusa la Regina Camilla, definita una "matrigna cattiva e pericolosa".

In sostanza, secondo quanto rivelato da Harry alla stampa, Camilla lo "avrebbe sacrificato ai media" per ripulire la sua stessa immagine e regalando alla stampa informazioni private su Harry girandole a proprio vantaggio. Un piano, quello della regina, che avrebbe funzionato benissimo visto che in poco tempo Camilla - che era odiata - è salita nel gradimento dei sudditi.

I collaboratori di re Carlo hanno sempre negato che Camilla abbia tramato contro Harry ma ora temono che questo documentario faccia scoppiare l'ennesimo scandalo. Soprattutto potrebbe finire per danneggiare la reputazione della regina, influendo negativamente sulla sua popolarità, che si è conquistata grazie al suo impegno in tante cause sociali e soprattutto alla profonda lealtà dimostrata nei confronti dell’istituzione monarchica.

Il principe ha anche confessato di aver scongiurato il padre di non sposare quella che era stata la sua amante quando lui era ancora marito di Diana per evitare che appunto si trasformasse in una "matrigna cattiva". Cosa che secondo Harry è puntualmente avvenuta. Lo stesso principe ha rivelato che una volta lasciata Clarence House, Camilla trasformò le stanze del figliastro in uno spazio personale con una spaziosa cabina armadio.

Ma attenzione perché la regina Camilla, secondo quanto rivelato da un’amica ai media, sarebbe pronta a rispondere con un documentario che porta la sua firma e che è attualmente in preparazione. La regina ha invitato una troupe televisiva a seguire il suo lavoro quotidiano, nel suo ufficio e durante i suoi appuntamenti.