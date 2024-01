Kate Middleton e il ritorno in pubblico, altre brutte voci sulla principessa

26 gennaio 2024 a

La principessa del Galles Kate Middleton è stata sottoposta a un intervento chirurgico addominale la settimana scorsa. Non si sa che tipo di operazione abbia subito, si parla di isterectomia, di endometriosi, ma ora una fonte reale ha aggiunto un tassello. Ha infatti rivelato a People, secondo quanto riporta Vanity Fair, che i tempi di recupero della consorte del principe William sono di circa due settimane, più una lunga convalescenza a casa.

"È assai improbabile che si ripresenti in pubblico prima di Pasqua", ha detto in via ufficiale Kensington Palace. "Considerando queste tempistiche, la sensazione è che si tratti di una cosa seria", ha aggiunto la fonte a People. "Ma è in ottime mani e riceverà il massimo sostegno, sia dallo staff sanitario sia dalla famiglia".

E ancora, ha osservato la fonte: "È una giovane donna in forma, sono sicuro che si riprenderà. Kate si prenderà tutto il tempo necessario" prima di ricominciare con gli impegni istituzionali. "Giusto così, che sia d’esempio per tutti noi che spesso ci viene detto di tornare a lavoro il prima possibile. E ciò può essere dannoso".

Per la convalescenza la principessa del Galles potrà contare sull'aiuto dei genitori, che sono pronti a trasferirsi ad Adelaide Cottage, di Maria Borrallo, la storica e preziosissima tata, e soprattutto sul marito William, che si sta già occupando della gestione dei figli George, Charlotte e Louis. "Sono una coppia moderna", ha dichiarato il biografo Robert Hardman. "In passato, probabilmente, il principe avrebbe delegato di più. Invece non vuole lasciare tutto alla tata". E quindi è molto presente con i tre principini.