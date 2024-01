Charlene di Monaco "fuori controllo": le spese pazze della principessa

27 gennaio 2024 a

a

a

Charlene di Monaco è "fuori controllo". A sostenerlo è Claude Palmero, 67 anni, ex responsabile delle finanze dei Grimaldi che nei suoi quaderni segreti visionati dal giornale francese Le Monde, elencava le "spese folli e fuori controllo della principessa, consorte di Albero.

Nella classifica dei reali più spendaccioni, redatta dal sito UfoNoMore, al primo posto c'è proprio lei con 300mila euro spesi in un anno per rinnovare il suo guardaroba. Prezzo medio dei capi acquistati: 2.974,57 euro. Nulla rispetto alla sua indennità personale: più di 1 milione di euro all'anno, si legge nei taccuini segreti.

"Cattiva e pericolosa": l'attacco di Harry mentre Re Carlo era in sala operatoria

E attenzione, perché la principessa di Monaco è accusata anche di impiegare "immigrati illegali". "Sua Altezza Serenissima la Principessa fa lavorare per lei persone non conformi", aveva confidato Palmero al principe Alberto facendo l'esempio di una donna filippina che lavora in nero e lega i cani sotto la doccia". E di un altro dipendente filippino, a Palazzo "illegalmente da cinque anni" e pagato "100 euro al giorno, una cifra fuori scala".

Per i suoi figli gemelli nel dicembre 2014, Jacques e Gabriella, Charlene si è affidata alle tate, pure loro clandestine: "Non solo sono in una situazione illegale, ma sono entrate con un passaporto falso". Per il battesimo dei bimbi Palmero aveva stanziato quasi 700mila euro e si è ribellato solo quando la principessa ha chiesto 77mila euro in contati in un solo giorno, nell'aprile 2016: "Decisamente troppo",

"Molto improbabile": ritorno in pubblico di Kate Middleton, altre brutte voci

Claude Palmero ha tentato "disperatamente" di frenare le "spese pericolose" di Charlene, ma niente. La principessa ha speso cifre folli anche per le sue residenze. Avrebbe pagato oltre 960mila euro per ristrutturare la sua villa per le vacanze a Calvi, in Corsica, e un milione di euro per decorare il suo ufficio a Monte Carlo. Al suo chef personale andavano 300 euro al giorno e la sua famiglia sudafricana riceveva centinaia di migliaia di euro all'anno.

E ha fatto pure debiti: nel febbraio 2017, Palmero avrebbe versato oltre mezzo milione di euro per coprire il buco della principessa e nel dicembre 2019 ha registrato che Charlene aveva speso "circa 15 milioni di euro", in otto anni, nonostante la sua indennità fosse di "7,5 milioni di euro". "Non ho alcun controllo sulle spese della principessa", si è sfogato.