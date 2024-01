Israele e Palestina, sono gli arabi a dire no ai due Stati

27 gennaio 2024 a

L'ultima balla sul Medio Oriente? Quella sul "due Popoli e due Stati". A non volere la soluzione sono proprio gli arabi, sottolinea Claudia Osmetti su Libero, il resto è (la solita) propaganda.

Il premier israeliano Netanyahu è contrario solo a una Gaza jihadista. Chi esclude la spartizione sono gli islamici. Motivo? Per poter continuare a usare i profughi come un'arma e per non riconoscere anche il diritto all'esistenza di Israele.