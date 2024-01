Kate Middleton, "nessuna foto": il mistero sulle dimissioni dall'ospedale

30 gennaio 2024 a

Le dimissioni di Kate Middleton dalla London Clinic, dove era ricoverata dopo aver subito un'operazione all'addome, sono avvenute in gran segreto. Nessuna foto ha immortalato la sua uscita dall'ospedale, diversamente da quanto successo per re Carlo, che invece è stato visto lasciare la struttura in buone condizioni dopo un intervento programmato alla prostata. Secondo analisti ed esperti reali, il fatto che della principessa del Galles non si sia fatta filtrare neppure una foto, né prima né dopo il ricovero, sembrerebbe confermare la serietà dell’intervento a cui si è sottoposta. I reali hanno preferito non scendere nel dettaglio dell'operazione, anche se l'ipotesi più diffusa è che si sia trattato di diverticolite acuta.

A far preoccupare i sudditi anche la nota con cui Kensington Palace ha annunciato l'operazione della Middleton, invitando a rispettare la sua privacy e soprattutto sottolineando un suo ritorno agli impegni pubblici solo dopo Pasqua. Un periodo di riposo molto lungo, insomma, che ha fatto presumere come non si sia trattato proprio di un intervento di routine. Nonostante questo, Kate sarebbe già pronta a tornare al lavoro, seppur da remoto per via delle sue condizioni. E a chi spera di ricevere delle notizie sulla moglie di William, Kensington Palace ha già fatto sapere che ci saranno degli aggiornamenti "solo quando ci saranno significativi miglioramenti da comunicare". Il sovrano invece ieri, col volto disteso, ha salutato la folla davanti alla London Clinic rassicurando tutti sulle sue condizioni di salute. A differenza della nuora, dunque, dopo l'operazione il re tornerà subito al lavoro.