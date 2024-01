Joe Biden, "ho deciso": attacco in Giordania e soldati Usa uccisi, arriva la risposta

30 gennaio 2024 a

"Ho deciso come rispondere all’attacco in Giordania": il presidente degli Stati Uniti Joe Biden lo ha detto ad alcuni giornalisti prima di lasciare la Casa Bianca e di imbarcarsi sull’Air Force One che lo porterà in Florida per una serie di eventi elettorali. Il riferimento è all'attacco con un drone nella base in Giordania in cui sono rimasti uccisi tre militari americani ed altre decine sono rimasti feriti. Il presidente americano, però, si è limitato a questa dichiarazione, non fornendo ulteriori spiegazioni. Anche se poi ha sottolineato che gli Stati Uniti non hanno bisogno di un allargamento del conflitto in Medio Oriente. "Non credo ci sia bisogno di una guerra più ampia in Medio Oriente. Non è quello che cerco", ha affermato.

Sempre in riferimento all'attacco in Giordania, poi, Biden ha parlato anche dell'Iran: "Li ritengo responsabili nel senso che stanno fornendo le armi alle persone che lo hanno fatto". Sulla questione ha detto la sua anche il Cremlino. "A nostro avviso, il livello generale di tensione è molto allarmante e, al contrario, è giunto il momento di prendere provvedimenti per smorzare le tensioni", ha riferito il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, ai giornalisti. Teheran, alleato di Mosca, intanto ha dichiarato di non avere nulla a che fare con l'attacco in Giordania e ha quindi negato le accuse degli Stati Uniti. "Questa è l'unica cosa che può aiutarci a prevenire un'ulteriore diffusione del conflitto, soprattutto quello mediorientale, e a raggiungere in qualche modo la de-conflittualità e la de-escalation", ha chiosato Peskov.