Kate Middleton, perché non ha voluto i suoi figli in ospedale

Kate Middleton sta trascorrendo all'Adelaide Cottage, vicino alla tenuta di Windsor, la convalescenza dopo l'operazione chirurgica all'addome. Dopo quasi due settimane di ricovero, quindi, la principessa si è potuta ricongiungere con i suoi figli, George, Charlotte e Louis. Mentre era alla London Clinic, infatti, la moglie di William ha preferito mantenersi in contatto con i principini solo attraverso le videochiamate. Come mai? A spiegarlo la biografa reale Ingrid Seward, che a People ha detto: "Non voleva che i figli si preoccupassero più del necessario". Tra l'altro, stando a quanto trapelato, pare che i tre figli della Middleton abbiano fatto trovare una bella sorpresa alla mamma dopo le dimissioni dall'ospedale: dei biglietti con auguri di pronta guarigione e i suoi snack preferiti.

Intanto da Kensington Palace è stata diramata una nota in cui si legge che la principessa Kate "sta facendo buoni progressi", aggiungendo che lei e il principe William sono grati al team medico, "in particolare al personale infermieristico a lei dedicato". Da Palazzo trapela, invece, che all’interno della loro più ampia cerchia di amici di famiglia non ci fosse stata alcuna indicazione che qualcosa non andasse nella salute della principessa. Ecco perché la notizia dell'intervento ha colto di sorpresa anche tutti quelli che lavorano a stretto contatto con la famiglia reale. Non si sa bene quale sia l'operazione a cui si è sottoposta la Middleton, anche se l'ipotesi più diffusa è quella di diverticolite acuta.