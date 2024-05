Il Volo, "ci riescono a malapena": insulti gratuiti dopo il concerto

15 maggio 2024 a

Il Volo - Tutti per uno, il concerto organizzato da Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone e andato in onda ieri sera su Canale 5, ha ospitato diversi big della musica italiana, da Roberto Vecchioni a Claudio Baglioni a Mara Sattei. Secondo qualcuno, però, gli artisti invitati dal Volo in certi casi avrebbero finito per mettere in ombra gli stessi organizzatori e conduttori dell'evento.

Qualche telespettatore ha fatto notare sui social che sarebbe successo qualcosa del genere con Baglioni, che ha aperto l'evento ripercorrendo alcune delle sue canzoni più famose, pur interpretandole insieme ai tre ragazzi. Qualcun altro si è addirittura lamentato del fatto che i tre tenori, esibendosi con Baglioni, avrebbero in un certo senso dato una veste diversa ai suoi indimenticabili classici. Un utente, per esempio, sulla piattaforma X ha scritto: "Eh niente… nella loro indiscussa grandezza, i tre i ragazzi de il volo riescono a malapena a fare mezzo Claudio Baglioni… cresceranno! La stoffa c’è".

In ogni caso, sono stati tanti i personaggi di spicco della serata. Tra questi Giorgia, che ha condotto insieme al Volo, Francesco De Gregori, Roberto Vecchioni, Gaetano Curreri e Alessandra Amoroso. Nomi importanti del panorama musicale italiano. Proprio per questo in molti hanno lodato il gruppo sui social: "Duetti con Baglioni, Giorgia, De Gregori Vecchioni... meno male che il volo non sa cantare… orgogliosa di loro #TuttiPerUno", ha scritto un utente.