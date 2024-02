Kate Middleton "troppo magra", l'unica volta in cui la principessa perde la calma

02 febbraio 2024 a

a

a

La notizia dell'operazione all'addome ha riacceso i riflettori su Kate Middleton, la principessa del Galles nonché moglie del principe William e dunque futura regina d'Inghilterra. L'operazione, avvenuta alla London Clinic, è stata seguita da quasi due settimane di ricovero. Mentre il periodo di convalescenza a casa dovrebbe durare circa tre mesi, con Kate che potrà tornare ai suoi impegni pubblici solo dopo Pasqua. La principessa ha preferito comunque mantenere il massimo riserbo sul problema di salute che l'ha colpita. In generale, in realtà, la Middleton è sempre apparsa piuttosto riservata e sobria, riuscendo a mantenere un aplomb che in molti le invidiano.

Solo in un caso la principessa del Galles avrebbe perso la calma. Sarebbe successo, come ricorda il Corriere della Sera, nel 2020, quando la rivista Tatler pubblicò un suo profilo di copertina che, sotto il titolo di Caterina la Grande, lanciava insinuazioni sulla sua magrezza e sulla sua famiglia. In quell'occasione, Kate minacciò di ricorrere alle vie legali, riuscendo poi a far correggere l’articolo.

Kate Middleton, la sorpresa commovente: cos'ha trovato a casa dopo le dimissioni

E quella non è stata l'unica volta in cui i giornali le sono andati contro. All'inizio della sua relazione col principe William, anzi, la stampa popolare non fu affatto tenera nei suoi confronti. Basti pensare che a lungo fu soprannominata "Waity Katy", cioè Kate l’attendista, per via della sua lunga attesa prima del matrimonio col futuro re. Oggi, invece, la stampa è quasi sempre dalla sua parte, riconoscendo la sua lealtà e devozione alla monarchia. Cosa riconosciuta anche dalla regina Elisabetta, che nel 2018 le concesse il Royal Family Order, una delle più alte onorificenze per un membro femminile della famiglia reale.