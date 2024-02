Terrorismo, ecco la nuova mappa mondiale: da dove arriva l'ultimo pericolo

Giovanni Terzi 02 febbraio 2024 a

Il XXI secolo è nato sotto il segno del terrorismo internazionale con l’attacco alle Torri Gemelle e ancora oggi la violenza di matrice religiosa o politico-religiosa è la minaccia principale per le società occidentali. Ecco una mappa del nuovo terrore, islamico e comunista.

1 Qual è stato il gruppo terrorista protagonista del 2023?

Hamas. Il Movimento di Resistenza Islamico, acronimo che letto a sé significa in arabo “Ardore”, con un organico di 25.000 militanti nel 2014 era stata giudicata da Forbes il secondo gruppo terrorista più ricco a mondo, con entrate per un miliardo di dollari l’anno. La mattina del 7 ottobre assieme a altri gruppi minori come Jihad Islamica ha sfondato la recinzione di confine tra Gaza e Israele sotto la copertura di un fulminante sbarramento di razzi, provocando in poche ore 1.139 morti, di cui 766 civili e 36 bambini, e anche 3400 feriti, e prendendo 247 ostaggi. A parte innescare una guerra ancora in corso, l’attacco si è inserito in una più ampia dinamica in cui stanno anche l’attacco russo all’ucraina e le manovre dell’Iran attraverso Houthi e Hezbollah. Insomma, ha superato una lunga fase in cui principali attori del terrorismo erano stati gruppi pure jihadisti ma non con alleati statuali, come Isis o al-Qaida.

2 Qual è stato il gruppo terrorista protagonista dell’inizio del 2024?

Gli Houthi. Fazione sciita della guerra civile in corso nello Yemen in controllo della parte Ovest del Paese, forti di 100-200.000 combattenti, dall’Iran col probabile appoggio della Corea del Nord hanno ricevuto missili e altre armi come motovedette e mine navali, che hanno permesso loro di lanciare massicci attacchi contro il traffico marittimo in sostegno diretto di Hamas, ma anche dell’interesse di Russia e Iran a far rialzare il prezzo del petrolio.

3 Qual è il terzo gruppo terrorista che sta agendo nel quadro della crisi di Gaza?

Hezbollah. Partito politico legale rappresentato al parlamento e al governo di Beirut, ma al contempo gruppo armato forte di almeno 60.000 uomini. Usa e Lega Araba lo classificano gruppo terrorista in toto, la Ue solo la sua ala militare. Considerato nel 2024 da Forbes il quarto gruppo terrorista più ricco del mondo, con entrate per mezzo miliardi di dollari all’anno, è entrato subito in guerra al fianco di Hamas già dall’8 ottobre.

4 Prima del 7 ottobre, qual era il gruppo terrorista considerato più pericoloso?

L’Isis. Secondo l’edizione del 2023 del The Global Terrorism Index del think tank Institute for Economics and Peace, nel 2022 era stato il gruppo terroristico più mortale al mondo per l’ottavo anno consecutivo, con attacchi in 21 paesi. Su 6.701 morti provocati dal terrorismo nel 2022, ne aveva provocati 1.045 con 644 feriti in 410 attacchi. Altri 498 morti e 832 feriti erano stati provocati in 141 attacchi dell’Isis-Provincia del Khorasan; 219 morti e 832 feriti in 141 attacchi dell’Isis-Africa Occidentale; 71 morti e 32 feriti in 27 attacchi dell’Isis-Provincia del Sinai. Era però venuta quasi del tutto meno la grande offensiva in Europa, da cui un 38% in meno di vittime rispetto al picco raggiunto nel 2015. La letalità era però aumentata del 12%, con 2,9 morti per attacco. Nel 2014 per Forbes l’Isis era stato il gruppo terrorista più ricco, con ingressi per 2 miliardi l’anno. A inizio 2024 l’Isis ha rivendicato l’attentato alla tomba del generale Soleimani che il 3 gennaio in Iran ha fatto 94 morti e 284 feriti.

5 Qual è stato il gruppo terrorista con il maggior aumento di letalità?

Gli al-Shabab. Gruppo somalo ma presente anche in Kenya, secondo The Global Terrorism Index nel 2022 erano cresciuti del 32%, arrivando a 2,5 vittime per attacco. Classificati nel 2014 da Forbes come ottavo gruppo terrorista più ricco con 70 milioni di entrate l’anno, nel 2022 avevano provocato 784 vittime e 1016 feriti in 315 attacchi.

6 Qual è il gruppo terrorista in più rapida crescita del mondo?

L’Esercito di Liberazione del Belucistan (Bla). Attivo nella regione divisa tra Iran, Pakistan e Afghanistan, nel 2022 era aumentato di 9 volte, fino ad arrivare a 233 vittime e 113 feriti in 30 attentati.

7 Qual è il gruppo jihadista più importante a parte i già citati?

Jamaat Nusrat Al-Islam wal Muslimeen. Attivo tra Mali, Burkina Faso e Niger e causa di golpe e dell’intervento della Wagner, secondo The Global Terrorism Index era stato il quarto della lista, con 279 vittime e 215 feriti provocati in 77 azioni. Venivano poi tra i primi 10 al settimo posto Boko Haram, presente in Nigeria e Paesi vicini, con 204 morti e 51 feriti in 64 azioni. All’ottavo i Tehrik-e-Taliban Pakistan, con 137 morti e 187 feriti fatti in 90 azioni.

8 Qual è il gruppo terrorista che più a segnato la storia del nuovo millennio?

Al-Qaeda, che con gli attentati dell’11 settembre 2001 non solo ha stabilito un record di vittime ma ha anche posto fine al clima di fiducia in un nuovo mondo pacifico che si era creato dopo la caduta del Muro di Berlino, anche se già la Guerra del Kuwait aveva dato un avvertimento. Divenuto obiettivo numero uno della Guerra al Terrore degli Stati Uniti e colpito dalla scissione dell’Isis, però, negli ultimi anni ha perso protagonismo., e dopo la uccisione di Bin Laden il31 luglio 2022 anche il suo successore Ayman al-Zawahiri è stato eliminato da droni Usa. The Global Terrorist Index dava al-Qaeda nella Penisola Araba solo 14° tra i gruppi terroristi, con 17 vittime e 23 feriti in sei azioni. L’ultimo Country Reports on Terrorism del Dipartimento di Stato avverte però che anche al-Qaeda appare “resiliente e pronto ad attaccare”.

9 Qual è il gruppo terrorista di ispirazione comunista più pericoloso?

Il Pkk. Il gruppo curdo in lotta contro la Turchia nel 2022 aveva provocato 40 morti e 150 feriti in 54 azioni. Nella classifica dei primi 20 gruppi terroristi del The Global Index of Terrorism c’erano anche il Partito Comunista dell’India Maoista, le Farc colombiane, il Npa filippino e l’Eln colombiano.

