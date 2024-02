Joe Biden, gaffe su Mitterand: "Lo ho incontrato". Ma era morto 24 anni prima

06 febbraio 2024 a

Joe Biden ci ricasca. Il presidente degli Stati Uniti è incappato nell'ennesima gaffe. Uno scivolone imperdonabile, tanto da far godere i suoi detrattori. Il capo della Casa Bianca ha citato l'ex presidente Francois Mitterrand al posto di Emmanuel Macron. È accaduto durante un discorso elettorale in cui Biden si è visibilmente confuso tra Germania e Francia.

Nel comizio il presidente Usa ha raccontato che, al suo primo vertice del G7 dopo la sua elezione nel 2020, comunicò ai leader che l'America era tornata, "America is back", dopo gli anni di difficili tensioni con Donald Trump. "E Mitterand della Germania, voglio dire della Francia, mi guarda e dice 'dimmi, cosa, perché, per quanto tempo siete tornati", ha poi aggiunto confondendo i nomi dei due presidenti francesi, e sbagliando prima di correggersi. Mitterand, per inciso, è morto nel gennaio del 1996, ossia 24 anni prima della sua vittoria elettorale.

Ma a quanto pare Biden non è riuscito comunque a mettere una pezza. Nel proseguire, infatti, non si è capito se si riferisse ancora a Marcron, confuso con Mitterand, o al cancelliere tedesco: "Io l'ho guardato e il cancelliere della Germania ha detto 'cosa direbbe, signor Presidente, se dovesse leggere sul London Times 'migliaia di persone assaltano la Camera dei Comuni, abbattono le porte, 2 poliziotti sono uccise per impedire l'elezione del primo ministro, cosa direbbe?'". Il sospetto è che ancora una volta il riferimento è a Macron, visto che quel G7, che si svolse nel Regno Unito, fu l'ultimo a cui partecipò la cancelliere tedesca Angela Merkel.

Quanto accaduto all'81enne, in lizza alle primarie del Partito democratico come candidato alle prossime presidenziali, non fa che esultare i sostenitori del suo rivale, Donald Trump. D'altronde anche nella trascrizione del discorso elettorale di Biden diffusa dalla Casa Bianca si sono accorti del lapsus. E il nome di Mitterrand è stato cancellato e sostituito con quello di Macron.