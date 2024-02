Re Carlo malato, il sospetto dell'esperta: "Cosa nasconde il messaggio"

07 febbraio 2024 a

Un annuncio schietto, quello con cui Buckingham Palace ha dato la notizia della malattia di Re Carlo, un tumore. Secondo Valentine Low, giornalista esperta di famiglia reale che ha lavorato per il Times, Carlo III ha adottato "un approccio diverso" ai media e alla comunicazione rispetto alla madre. "Sua Maestà ha il cancro - è stata la nota - durante il recente intervento in ospedale a cui è stato sottoposto il Re per un ingrossamento benigno della prostata, è emerso un altro motivo di preoccupazione. Sua Maestà ha iniziato oggi un programma di trattamenti regolari, e i medici gli hanno consigliato di rinviare i suoi impegni pubblici durante (la terapia)".

Nessun segreto con i media, né sul tumore né sull'operazione a cui si è sottoposto precedentemente. Quanto basta a far credere all'esperta che la volontà di Carlo sia quella di guidare una monarchia più moderna di quella della Regina Elisabetta, e quindi anche più aperta e chiara nei confronti del pubblico. Una strategia però non esente da conseguenze.

La maggiore apertura di Carlo nei confronti del proprio stato di salute è stata abbastanza apprezzata dalla stampa britannica, pur con alcune critiche. Proprio gli esperti del Times hanno scritto che "questa strategia corre il rischio di portare molte persone a credere che la sua condizione sia più preoccupante di quella che il palazzo lasci intendere. O, peggio ancora, che rilasci alcune informazioni per nasconderne delle altre".