Re Carlo, la maledizione di Taylor Swift: una coincidenza sconvolgente

Re Carlo è stato operato alla prostata e si è scoperto che ha il cancro, Kate Middleton ha subìto un importante intervento all'addome e ne avrà almeno fino a Pasqua. E sullo sfondo restano le beghe familiari con il principe Harry che ieri 6 febbraio è però volato a Londra per stare vicino al padre. Insomma, la Famiglia reale sta attraversando un momento molto difficile e sui social si è scatenato il tam tam: la "colpa" di questa serie di drammi sarebbe di Taylor Swift.

Ma cosa c'entra la cantante con le sfortune della Royal Family? Secondo quanto riporta il sito Leggo.it. ci sono una serie di coincidenze che fanno pensare a una "maledizione", la "maledizione di Taylor Swift", appunto.

Sui social si collega infatti il successo della cantautrice americana con i drammi della Famiglia reale. "Ogni volta che lei festeggia per qualche premio, in Inghilterra sono pensierosi per qualche motivo. Ad esempio, il 9 aprile 2021, Taylor Swift pubblicò il suo album Fearless (Taylor's Version) e il principe Filippo morì a 99 anni. Il 28 agosto 2022, la cantante ha annunciato l'uscita del suo album Midnights e poche settimane più tardi, la Regina Elisabetta II è morta (era l'8 settembre 2022). Qualche sera fa, Taylor ha vinto un Grammy e, nelle ore scorse, dall'Inghilterra è arrivata la notizia del tumore di Re Carlo".

Chiaramente, sono solo coincidenze ma si sa che il popolo social si scatena sempre quando si parla di complotti e maledizioni...