Windsor, altro dramma: morta Aurora, la cavalla del corteo funebre della Regina Elisabetta

08 febbraio 2024 a

a

a

Morta Aurora, la cavalla che guidò il corteo funebre della regina Elisabetta, scomparsa a 96 anni nel settembre 2022. L'animale, dal manto bianco, è morta a 13 anni dopo un lungo servizio nelle fila della polizia inglese. A dare la notizia della sua morte è stato il suo ex corpo di appartenenza, la Thames Valley Police, con un elogio funebre in piena regola. Elogio nel quale Aurora viene descritta come "un gigante gentile, dalla natura docile, sempre pronta a fare un buon lavoro".

La cavalla era entrata nei ranghi della polizia nel 2015, svolgendo l'ultimo giorno di servizio proprio per la processione al funerale dell'ex sovrana. "Non la potremo mai ringraziare abbastanza. Ora galoppa libera da ogni dolore, dolce ragazza, e grazie per il tuo servizio", si legge nel messaggio di congedo trasmesso ai media dai poliziotti. A maggio 2023, prima dell'incoronazione di Carlo, Aurora era entrata nel santuario dei cavalli The Horse Trust a High Wycombe, nella contea del Buckinghamshire.

Il nodo della "valigetta rossa", Re Carlo e il tumore: perché le indiscrezioni spaventano

"Nonostante sembrasse apprezzare il suo lavoro e fosse un cavallo poliziotto esemplare - ha scritto sui social l'account del santuario per cavalli The Horse Trust - Aurora purtroppo ha iniziato a soffrire di zoppia e si è ritirata da noi qui a The Horse Trust nel 2022 a causa di questi problemi. Inserendosi direttamente, con gran spirito d'adattamento, al nostro branco di pensionati, Aurora si è fatta molti amici sia equini che umani grazie alla sua natura placida. Il suo carattere gentile, le sue dimensioni e la sua bellezza sorprendenti le donavano ulteriore popolarità tra i visitatori".