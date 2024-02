Zelensky "licenzia" Zaluzhny, cambio ai vertici militari: chi arriva

08 febbraio 2024 a

Cambio ai vertici militari ucraini: il presidente Volodymyr Zelensky "ha licenziato" il generale Valery Zaluzhny, capo delle forze armate, spiegando che è ora di rinnovamenti. Lo ha riferito lo stesso leader ucraino con un post su X. Post nel quale però non parla esplicitamente di licenziamento. "Ho incontrato il generale Zaluzhny - ha scritto - e l’ho ringraziato per i due anni in cui ha difeso l’Ucraina". A corredo un'immagine sorridente con il generale.

Nel post Zelensky spiega di aver discusso con Zaluzhny "del rinnovamento che serve alle forze armate ucraine, abbiamo anche discusso su chi potrebbe far parte della leadership rinnovata delle forze Armate ucraine". E ancora: "Il momento per un tale rinnovamento è adesso". Poi ha aggiunto di aver proposto al generale di restare nella squadra della difesa. E infine ha chiosato: "Vinceremo sicuramente!". A prendere il posto di Zaluzhny - come riporta l'agenzia Reuters - è Oleksandr Syrskyi, appena nominato capo delle forze armate ucraine. Syrskyi, comandante delle forze terrestri ucraine dal 2019, ha avuto un ruolo fondamentale nella difesa di Kiev e nella riconquista di Kharkiv. E la speranza di Zelenksy è che ora possa essere determinante nel successo della controffensiva.

Intanto, nelle scorse ore, le forze ucraine hanno riferito di aver abbattuto un elicottero d’attacco russo vicino alla città di Avdiivka, dove l’esercito di Mosca ha intensificato l’offensiva per circondare le truppe di Kiev. Lo stato maggiore delle forze armate ucraine ha riferito che le sue truppe hanno respinto 40 assalti attorno ad Avdiivka nelle ultime 24 ore.