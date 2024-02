Meloni, bufala del Washington Post: usano il bimbo con due papà per attaccarla

09 febbraio 2024 a

a

a

Lunga lista di errori e inesattezze sul Washington Post. Nell’edizione di ieri, addirittura in prima pagina, ecco la storia e la fotografia di una coppia di omosessuali italiani che vive in Campania. I due – riporta la storia Fausto Carioti – vogliono avere un nuovo figlio grazie ad una clinica californiana specializzata nel gestire gravidanze surrogate. Una società da cui hanno già avuto una bambina che ora ha sette mesi. Con lei la coppia avrebbe “fornito sperma alla clinica di fertilità, e nessuno dei due avrebbe conosciuto l’identità del padre biologico”. L’obiettivo del racconto? Dipingere un’Italia reazionaria e bigotta, resa ancora più omofoba dal governo di Giorgia Meloni. Secondo la testata americana, infatti, la bambina di quella coppia “tecnicamente, dal punto di vista legale, rimane un’orfana, senza genitori riconosciuti o diritti di cittadinanza in Italia”. Peccato che tutto ciò sia solo una balla.

Registrati qui gratuitamente a Libero e leggi l'articolo integrale di Fausto Carioti