Casa Bianca, convocazione urgente sulla Russia: "Grave minaccia alla sicurezza nazionale"

"Una grave minaccia alla sicurezza nazionale": per questo la Casa Bianca ha convocato gli 8 leader del Congresso. Lo ha riferito il consigliere per la Sicurezza Nazionale, Jake Sullivan. Fonti citate dalla Cnn parlano di informazioni di intelligence "top secret" e legate alla Russia. Ad anticipare la notizia è stato nelle scorse ore il presidente della commissione Intelligence della Camera, Mike Turner, che ai membri della commissione ha inviato una comunicazione relativa a una questione urgente. Una questione che avrebbe a che fare con una capacità militare russa "altamente preoccupante e destabilizzante" di cui "siamo venuti a sapere recentemente".

Secondo Turner, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ora dovrebbe declassificare "tutte le informazioni relative a questa minaccia". Nel frattempo, Sullivan ha fatto sapere di aver contattato personalmente la cosiddetta "gang of eight" - i leader di Camera e Senato dei due partiti e i leader delle commissioni Intelligence - informandoli di un briefing, che si terrà domani proprio per discutere di questa situazione. "Questo è stato fatto secondo le regole, sono un po' sorpreso del fatto che il deputato Turner oggi sia uscito in pubblico, prima di sedersi nell'incontro con me e gli esperti di intelligence e difesa", ha detto contrariato Sullivan.

Ieri il capo della Casa Bianca ha duramente criticato le parole con cui l'ex presidente Donald Trump ha incoraggiato la Russia ad attaccare i paesi della Nato che non contribuiscono alle spese di Difesa: "Trump si è inchinato davanti a un dittatore. Io non lo farò mai".