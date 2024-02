Ucraina, Putin perde un'altra nave nel Mar Nero: gliene restano solo cinque

15 febbraio 2024 a

Ormai solo 5 delle 13 navi della Flotta russa del mar Nero sono rimaste operative. L'Ucraina festeggia l'attacco con i droni marini sviluppati dalle industrie locali andato a buon fine visto che hanno colpito e affondato la Caesar Kunikov, una nave lunga 112,5 metri ideata per il sostegno agli sbarchi di fanterie e cingolati che ha partecipato ai conflitti in Siria, Georgia e Ucraina. Il blitz, effettuato con i ben rodati Magurav 5, barchini che viaggiano velocissimi sul pelo dell’acqua, è avvenuto al largo della località balneare di Alupka, di fronte alla Crimea nord-occidentale occupata dai russi nel 2014.

Il canale Telegram Crimean Wind ha diffuso un video in cui sostiene si veda l'esplosione di un deposito di munizioni a bordo della Caesar Kunikov. Un nome che, ha fatto notare il portavoce della marina ucraina, Dmytro Pletenchuk, parlando in diretta a radio Svoboda è quello dell'ufficiale sovietico del quale ricorre oggi l'anniversario della morte. "La missione è stata compiuta con successo dalle forze speciali del gruppo 13 dell'intelligence militare", ha detto una fonte dell'intelligence militare ucraina a Ukrainska Pravda.

Secondo i media di Kiev, la Russia ha tentato di organizzare un'operazione di salvataggio che ha visto coinvolti un sottomarino, due elicotteri Mi-8 e navi. E infatti i media locali russi parlano di un'operazione di soccorso in mare con l'impiego di elicotteri. Anche i blogger militari russi, che in genere anticipano questo tipo di notizie prima del Cremlino, riportano notizie sull'affondamento. Se confermato, si tratterebbe della seconda nave russa affondata in due settimane, dopo che il primo febbraio è stata colpita la Ivanovets.