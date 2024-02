Principe Harry, la scelta definitiva dopo il tumore di Re Carlo: "Riprenderà il suo ruolo"

17 febbraio 2024 a

Il principe Harry pronto a tornare ai propri doveri reali nel Regno Unito. A Buckingham Palace la situazione non è delle migliori, con Re Carlo alle prese con un tumore e la duchessa del Galles Kate Middleton reduce da un'operazione all'addome. E così il figlio minore del sovrano potrebbe lasciare più spesso la sua casa negli Stati Uniti per prendersi cura della famiglia.

Stando al Daily Mail, Harry avrebbe detto ai suoi amici che "tornerebbe in patria per aiutare temporaneamente con i doveri reali". Sia lui che la moglie Meghan Markle, avrebbero avuto degli scambi "calorosi" con la famiglia reale. In particolare, la Markle ha telefonato a Middleton, ancora convalescente dopo l'intervento.

Insomma, la malattia del padre può riunificare la famiglia: "Ne sono sicuro", ha ammesso lo stesso principe, spiegando di aver già programmato altre visite: "Andrò a trovare la mia famiglia più spesso che posso". Ma i dubbi rimangono. Secondo Hugo Vickers, "Harry non può di colpo riprendere i suoi doveri reali, perché è sempre possibile riconciliarsi e risolvere le cose, ma non così in fretta". A maggior ragione con la presenza ingombrante che ricopre la moglie Meghan. Il timore è che la donna possa creare nuovi attriti tra fratelli.