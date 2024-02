Ekaterina Mizulina detta "Barbie", chi è la nuova fiamma di Putin

17 febbraio 2024 a

Vladimir Putin non starebbe più con l'ex olimpionica Alina Kabaeva: adesso avrebbe una relazione con una donna più giovane, soprannominata "Barbie". Si tratta, secondo i notiziari ucraini, di Ekaterina Mizulina, politica russa di 39 anni nonché figlia della senatrice russa Yelena Mizulina. La precedente relazione con la Kabaeva, anche se non confermata, era data ormai per certa. Almeno fino all'anno scorso, quando si sono fatte più insistenti le voci su una loro rottura. Pare che la coppia abbia anche dei figli insieme, ma pure in questo caso nessuna notizia ufficiale.

La presunta nuova compagna del presidente russo è a capo dell'Associazione russa dei partecipanti al mercato dell'industria di Internet, Safe Internet League. È bionda e ha un profilo sui social, anche se con pochi follower, circa 2mila. Mizulina, come riporta Leggo, sarebbe stata in prima linea nella repressione russa dei contenuti online contro la guerra. Il suo, inoltre, sarebbe anche il nome più importante a sostegno della legislazione anti-LGBT nel paese. Tutti aspetti che l'avvicinano molto alla linea di Putin. "Lei corrisponde assolutamente al gusto di Putin. Il modello Barbie gli è sempre andato bene - ha detto a Parlament.ua la direttrice esecutiva della Fondazione Sitting Rus, Olga Romanova -. Lei è per i valori tradizionali, proprio come Alina Kabaeva. Non le importa cosa ne pensano gli elettori".