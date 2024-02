Russia, l'annuncio di Shoigu: "Mosca ha il pieno controllo di Avdiivka"

18 febbraio 2024 a

Le forze russe hanno preso il controllo completo della città ucraina di Avdiivka. Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha detto sabato al Cremlino che le forze russe stanno ora lavorando per eliminare le ultime sacche di resistenza presso l’impianto chimico e di coke di Avdiivka, hanno detto i funzionari in una nota. I video sui social media mostravano soldati che issavano la bandiera russa su uno degli edifici dello stabilimento.

L’annuncio è arrivato lo stesso giorno in cui il capo militare ucraino ha dichiarato che avrebbe ritirato le truppe dalla città dove i difensori, in inferiorità numerica, hanno combattuto per quattro mesi contro un attacco russo. Intanto le Forze armate ucraine hanno distrutto nel corso della notte 12 droni d’attacco lanciati dalla Russia, un missile da crociera Kh-59 e un cacciabombardiere Su-34. Lo ha detto il comandante dell’Aeronautica ucraina Mykola Oleshchuk su Telegram. "Voglio ringraziare le unità dell’Aeronautica militare per il loro efficace lavoro di combattimento!", ha scritto Oleshchuk che ha concluso il suo messaggio con un benaugurante: "Buona giornata a tutti!".

E su Avdiivka è intervenuto Zelensky. "La capacità di salvare il nostro popolo è il compito più importante per noi - ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a una conferenza sulla sicurezza a Monaco- Per evitare di essere circondati, è stato deciso di ritirarsi su altre linee. Questo non significa che le persone si siano ritirate di qualche chilometro e che la Russia abbia catturato qualcosa", ha aggiunto. "Non ha catturato nulla", ribadisce. Ma dopo mesi di pressioni, le forze russe hanno intensificato gli sforzi per catturare il centro industriale, devastando la città e causando vittime di massa.La cattura di Avdiivka rappresenta la più grande vittoria della Russia nella guerra da maggio.