Ekaterina Mizulina, la nuova amante di Putin: "Non gli importa di nulla"

Vladimir Putin ha una nuova fidanzata? Le malelingue che arrivano dal Cremlino parlano di una nuova relazione per il presidente russo. A quanto pare il numero uno di Mosca avrebbe lasciato l'amante Alina Kabaev per un volto noto della politica russa, una donna di 39 anni dal soprannome curioso: "Barbie". A quanto pare le voci della fine della relazione tra Putin e la sua ex si rincorrevano ormai da tempo. Adesso nel cuore dello Zar ci sarebbe posto solo per Ekaterina Mizulina. La donna sarebbe ben diversa dalla sua ex compagna. Bionda con un profilo sui social media con 200 follower, Mizulina è stata alla guida del movimento per la repressione russa dei contenuti online contro la guerra, oltre ad essere il nome più importante a sostegno della legislazione anti-LGBT in Russia.

E un'indiscrezione sulla nuova fiamma di Putin arriva dalla direttrice esecutiva della Fondazione Sitting Rus, Olga Romanova, ha dichiarato a Parlament.ua: "Lei corrisponde assolutamente al gusto di Putin. Il modello Barbie gli è sempre andato bene. Lei è per i valori tradizionali, proprio come Alina Kabaeva. Non gli importa cosa ne pensano gli elettori". Insomma la donna misteriosa al fianco dello Zar potrebbe scatenare gossip fuori controllo dal Cremlino. La sua foto sta già facendo il giro del mondo. E le posizioni politiche della sua compagna di certo alimenteranno il fronte degli oppositori ancora sotto choc per la morte di Navalny.