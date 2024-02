Unrwa, Idf arresta sette dipendenti: "Legati ad Hamas"

22 febbraio 2024 a

Arrestati otto dipendenti dell'Unrwa, l'agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, sospettati di essere affiliati al gruppo terroristico Hamas. A fermarli l'esercito israeliano. Secondo il quotidiano ebraico Maariv, l'arresto sarebbe scattato sulla base di “prove circostanziali” durante i combattimenti in corso a Gaza. I dipendenti sono stati poi trasferiti in Israele per la prosecuzione delle indagini. Solo un giorno fa, i media israeliani pubblicavano dati del sistema di sicurezza di Tel Aviv, secondo cui un dipendente su cinque dell'Unrwa farebbe parte dell'ala militare di Hamas, le cosiddette brigate al-Qassam.

Dunque, su 12mila operatori dell'agenzia, ben 440 sarebbero attivi tra le fila del gruppo terroristico; 2mila sarebbero agenti ma non combattenti; 7mila avrebbero rapporti familiari di primo grado con i membri di Hamas. A lanciare l'allarme l’ambasciatore israeliano all’Onu Gilad Erdan: "A Gaza Hamas è l’Onu e l’Onu è Hamas". Intervenuto al Consiglio di sicurezza, Erdan ha poi definito l'Unrwa "parte della macchina terroristica di Hamas, cosa che la rende un’organizzazione terroristica”.

Secondo Israele, inoltre, alcuni dipendenti dell'agenzia avrebbero preso parte all'attacco del 7 ottobre. Anche per questo molti Paesi hanno deciso di sospendere i finanziamenti all'Unrwa. A tal proposito il capo dell’ufficio in Libano, Dorothee Klaus, ha affermato: "Ci auguriamo che il maggior numero possibile di donatori faccia sapere che sta riconsiderando il congelamento dei finanziamenti e che i finanziamenti vengano ripristinati in modo tale da non avere problemi di flusso di cassa, così che i servizi continuino senza interruzioni". Poi ha sottolineato che l’agenzia non ha alcun “piano B” quando a marzo termineranno i fondi.