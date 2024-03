Mondiali del sesso in Spagna, tutto in diretta 24 ore su 24: chi è l'unica italiana in gara

Alessandro Dell'Orto 14 marzo 2024 a

a

a

D’altronde, se quando una coppia si sollazza eroticamente per molte ore consecutive diciamo che è reduce da una maratona del sesso e se quando abbiamo poco temo a disposizione ci accontentiamo di una sveltina, ci sarà pure un motivo.

Sì, inconsciamente pensiamo quello che la Swedish Sex Federation e Live Sex House stanno cercando di dimostrare: e cioè che andare a letto (eufemismo) è uno sport (e lasciamo perdere le facili battutacce sul salto con l’asta e sul due con del canottaggio). E quindi, proprio come accade nelle competizioni che più amiamo - dal calcio al volley fino all’atletica - questa attività ha bisogno di squadre, atleti professionisti, discipline, arbitri, classifiche e infine un podio, un trofeo. Un campione.

Ecco perché lo scorso anno sono stati “giocati” i primi Campionati europei del sesso, ma soprattutto ecco perché in questi giorni, in una lussuosa e segreta villa sulla Costa del Sol in Spagna, si stanno disputando gli attesissimi Mondiali, che sono iniziati lo scorso 5 marzo e finiranno il 5 aprile.

«Un torneo dove la grazia di fare l'amore incontra lo spirito dello sport - viene spiegato con un pizzico di romanticamente sul sito ufficiale (livesexhouse.com) - Questa competizione rivoluzionaria celebra l'arte e l'atletismo offrendo una piattaforma in cui il talento non conosce confini». Il portale di riferimento è aggiornato su tutto: gare di giornata (si inizia alle 13), graduatorie, profili degli atleti (sono 17 e arrivano da tutto il mondo: Svezia, Germania, Colombia, Brasile, Norvegia, Usa, Gran Bretagna, Iran e, ovviamente, Italia), streaming con le dirette 24 ore su 24 (20 telecamere fanno diventare il tutto una specie di Grande fratello hard) e soprattutto highlights con i momenti salienti di ogni prestazione da poter guardare o riguardare quando si vuole (volendo anche alla moviola), proprio come Sky e Dazn fanno con la serie A del calcio.

A seguire e commentare l’evento, dagli Stati Uniti, è la “madrina della casa” Coralyn Jewel (autrice di bestseller internazionali, performer, sessuologa certificata di livello master) e la sfida si avvale del supporto di arbitri internazionali, psicologi e sessuologi. Non solo. Oltre agli esperti sarà fondamentale il voto degli spettatori da casa, che rappresenta il 50% del punteggio di ogni concorrente: a chi si registra sul sito sono concessi 15 minuti di visione gratuita al giorno, chi vuole diventare utente “Vip” deve invece pagare 28 dollari.

La domanda inevitabile, che stuzzica la fantasia di tutti, è: ma quante sono e quali sono le attività in cui atleti e atlete si devono cimentare? C’è un po’ di tutto, dall’aspetto fisico alle prestazioni, dall’eleganza alla potenza. Le 16 discipline prevedono “Seduzione”, “Massaggio di diverse parti del corpo”, “Massaggio delle zone erotiche sul corpo del concorrente”, “Preliminari”, “Sesso orale”, “Penetrazione”, “Rilascio (per quanto tempo un atleta può dimostrare la propria resistenza contro un altro atleta)”, “Aspetto o organi”, “Performance artistica di posa/posizione”, “Creatività nel cambiare posa/posizione”, “Resistenza e numero di orgasmi durante un tempo specificato”, “Esecuzione artistica di diversi partner concorrenti e alternanza di pose”, “Aumento della pressione sanguigna e della frequenza cardiaca attraverso le azioni di un partner”, “L’uso del Kama Sutra”, “Il rapporto più artistico secondo giuria e pubblico” e infine “Coinvolgimento di coppia e arte nel Kama Sutra”.

L’Italia è in gara con ben tre rappresentanti, due donne e un uomo. A competere per il prestigioso titolo mondiale sono la bionda Jennyfer Stone (in realtà è nata a Praga nel 1981 e si chiama Veronika Stefanková) e la coppia formata dall’ex giornalista Mariagiovanna Ferrante (43 anni, ha scritto per La Stampa e per l’agenzia Ansa, ora si è buttata nel porno e si fa chiamare Mary Rider) e suo marito Enrico D’Avascio (in arte Capitano Eric).

La classifica parziale in questo momento vede Jennyfer Stone in quarta posizione con 612 voti, mentre Capitano Eric è sesto (233 voti) e Mary Rider è ottava (124). Mala competizione è ancora lunga e prima di celebrare il vincitore - il premio finale è una coppa e una somma di 10mila euro che può aumentare in base al traffico on line - mancano 23 giorni. Tempo sufficiente per rimontare, alzare l’asticella e finire almeno sul podio.