Kate Middleton, il video registrato 48 ore prima: rumors, cosa c'è dietro al ritardo

Kensington Palace ha fatto sapere che il video in cui la principessa Kate ha annunciato al mondo di avere il cancro è stato girato mercoledì 20 marzo dai Bbc Studios, il braccio di produzione della Bbc. Ma è stato diffuso 48 ore dopo, venerdì 22, alle 18. Perché?

La motivazione più credibile è che Kate Middleton abbia voluto ancora una volta proteggere i suoi figli, George, Charlotte e Louis, rispettivamente di 10, 8 e 6 anni, che vanno tutti a scuola. Nel Regno Unito infatti ieri è stato l'ultimo giorno di scuola e da oggi fino a Pasqua le aule resteranno chiuse.

Secondo quanto riporta Il Fatto quotidiano, la stessa Kate ha dovuto metabolizzare la diagnosi di cancro e a William lo avrebbe comunicato "il giorno della commemorazione del suo padrino, Costantino II, ultimo re di Grecia; era il 27 febbraio. Quel pomeriggio, il futuro re era atteso alla messa che si sarebbe celebrata nella cappella di San Giorgio a Windsor, dove avrebbe dovuto leggere dei passi e sostituire il padre, molto legato al sovrano greco, che per motivi di salute ha dovuto rinunciare alla sua presenza in chiesa. All’ultimo minuto, circa un’ora prima che la funzione iniziasse, William ha liquidato la faccenda spiegando che non avrebbe partecipato alla messa 'per motivi personali'".

"Ci è voluto tempo per spiegare tutto ai bambini", ha detto la principessa nel videomessaggio. "William ed io abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare e gestire questa cosa in privato per il bene della nostra giovane famiglia. Ci è voluto del tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis in un modo che fosse appropriato per loro, e per rassicurarli che starò bene". Ha poi aggiunto che la famiglia ora ha bisogno di "un po' di tempo, spazio e privacy".