Israele, contrattacco contro l'Iran. Russia: "Teheran non vuole l'escalation". Perché Idf non rivendica

Israele ha risposto all'attacco subito sabato scorso da parte dell'Iran. Alle 4,30, ora italiana, le forze israeliane hanno sferrato un attacco contro il regime delle ayatollah. Israele aveva avvertito che avrebbe risposto dopo che l'Iran aveva lanciato centinaia di missili e droni contro Israele nella notte tra sabato e domenica. Il premier israeliano0 Netanyahu aveva avvertito Teheran: "Colpiremo all'improvviso, mentre voi, nervosi, attendete la nostra mossa".

Ore 15.07 - Iran: da Israele tentativo disperato con aiuto di agenti locali

Mehdi Toghyani, membro del parlamento iraniano di Isfahan, sostiene che il "tentativo disperato di Israele con l'aiuto di agenti locali è fallito e ha portato loro una nuova disgrazia". Così riporta Al Jazeera. E ancora: "Fate loro sapere che siamo pronti a proteggere il nostro caro Iran", ha scritto il deputato su X. Kioumars Heydari, comandante in capo delle forze di terra dell'esercito iraniano, afferma che l'Iran rimane vigile: "Se oggetti volanti sospetti appaiono nel cielo del Paese, saranno presi di mira dalla nostra potente difesa aerea", così all'Irna, rilanciata sempre da Al Jazeera, prima della preghiera del venerdì a Teheran.

Ore 14.57 - Parigi, l'uomo è stato arrestato

La Reuters riporta che l'uomo è stato arrestato. Secondo una fonte citata dal quotidiano Le Parisien, il sospetto si sarebbe presentato questa mattina alle 11:00 e si sarebbe tolto la giacca mostrando una cintura esplosiva artigianale. L'individuo avrebbe poi messo delle bandiere a terra sostenendo di voler vendicare la morte del fratello.

Ore 14.23 - Parigi, paura al consolato iraniano

E' in corso a Parigi un intervento della polizia al Consolato dell'Iran, situato nella rue de Fresnel, nel residenziale 16/o arrondissement. Lo riferiscono fonti della polizia a Le Parisien. Verso le 11, secondo quanto si è appreso, un uomo sospetto è stato visto da un testimone mentre entrava nella sede consolare di Teheran. Secondo le prime informazioni, un uomo con una presunta cintura esplosiva si sarebbe asserragliato all'interno e minaccerebbe di farsi saltare in aria.

Ore 14.18 - Israele, la strategia della non-rivendicazione

Già all'indomani dell'attacco iraniano su Israele era stato chiaro che lo stato ebraico aveva quattro opzioni: portare a termine una rappresaglia aggressiva contro un obiettivo iraniano in un Paese terzo; colpire un obiettivo per lo più simbolico all'interno dell'Iran; condurre un attacco informatico alle infrastrutture del regime o realizzare piccoli attacchi come omicidi mirati compiuti dal Mossad. Ognuna di queste opzioni presentava vantaggi e svantaggi, così come la quinta - non fare nulla e trasformare l'alleanza internazionale e regionale che ha aiutato a respingere l'attacco dello scorso fine settimana in qualcosa di piu' solido e permanente - ma la risposta scelta alla fine è stata l'unica rispondente al mutamento dei paradigmi imposto dal raid iraniano: agire senza rivendicare. Per giorni si è temuto che una forte risposta israeliana all'attacco iraniano dello scorso fine settimana potesse innescare una risposta ancora più aggressiva da parte dell'Iran, trasformando potenzialmente uno scontro "occhio per occhio" in una guerra più ampia. Ma quando è arrivato, il contrattacco israeliano è apparso meno dannoso del previsto, consentendo ai funzionari iraniani e agli organi di informazione statali di minimizzarne l'importanza, almeno in un primo momento.

Ore 14.12 - La Russia: "Iran non vuole l'escalation"

La Russia ha comunicato a Israele che l'Iran non vuole un'escalation. Lo ha detto il ministro degli Esteri Sergei Lavrov in un'intervista alle stazioni radio Sputnik e Komsomolskaya Pravda. La notizia e' rilanciata dall'agenzia Ria Novosti. "Ci sono stati contatti telefonici tra la leadership di Russia e Iran, i nostri rappresentanti e gli israeliani. Abbiamo registrato molto chiaramente in queste conversazioni e comunicato agli israeliani che l'Iran non vuole un'escalation e non puo' non rispondere ad una grave violazione del diritto internazionale e lo status di missione diplomatica, ma non vuole peggiorare la situazione", ha detto il diplomatico. Il Ministero degli Esteri russo ha invitato le parti in conflitto a dare prova di moderazione



Ore 13.18 - L'avvertimento della Turchia: "Rischio conflitto permanente"

La Turchia mette in guardia dal rischio di un conflitto permanente che incombe sull'intera regione e accusa Israele di aver dato il via alla spirale di violenza, in seguito all'attacco all'ambasciata iraniana a Damasco dello scorso 1 aprile. Il ministero degli Esteri turco e' intervenuto con un comunicato, emesso in seguito all'invio di droni verso l'Iran, avvenuto questa mattina per mano dello Stato ebraico, che pero' non ha rivendicato ufficialmente. "Il bombardamento dell'ambasciata di Damasco, una chiara violazione del diritto internazionale, ha dato il via all'escalation di tensione e fatto aumentare il rischio di un conflitto di lunga durata. Seguiamo gli sviluppi con preoccupazione e invitiamo le parti coinvolte a evitare passi che possano spianare la strada a una guerra. Chiediamo la fine del massacro in corso a Gaza, la fondazione di uno Stato palestinese e una pace duratura per l'intera nostra regione", si legge nel comunicato di Ankara.



Ore 13.12 - Tajani: “Risposta misurata di Israele, ha prevalso il buon senso”

Ha funzionato il "buon senso" nel fare in modo che Israele rispondesse in maniera misurata all'attacco iraniano della scorsa settimana. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ha ricordato come da mesi chieda "prudenza" e "quando tra amici si invia un messaggio poi evidentemente c'è stata una riflessione da parte di Israele".

Ore 12.21 - Wsj: “Usa valutano una nuova fornitura di armi a Israele”

L'amministrazione Biden sta valutando una nuova fornitura di armi del valore di oltre un miliardo a Israele. Lo ha riferito - citando fonti Usa - il Wall Street Journal. La fornitura, nella quale sarebbero incluse munizioni per tank, colpi di mortaio e veicoli militari, si aggiungerebbe a quella già all'esame del Congresso e, secondo il Wsj, sarebbe tra le maggiori fatte per Israele dall'avvio del conflitto da parte di Hamas il 7 ottobre scorso.



Ore 11.48 - 007 alla Cnn: “Gli attacchi diretti Iran-Israele sono finiti”

Una fonte dell'intelligence regionale a conoscenza della potenziale reazione dell'Iran all'attacco di oggi attribuito ad Israele ha detto alla Cnn che gli attacchi diretti da Stato a Stato tra i due Paesi sono "finiti".

Ore 11.01 - Attacco in Iran nel giorno del compleanno di Khamenei

L'attacco, da più parti attribuito a Israele, contro l'Iran è stato compiuto nel giorno dell'85esimo compleanno della Guida Suprema della repubblica islamica Ali Khamenei. Khamenei, al timone dal 1989, è il leader più longevo del Medio Oriente.

Ore 11.00 - Raisi: "L'Iran ha mostrato la sua forza"

"L’Iran ha mostrato a Israele la propria forza": lo ha detto pochi minuti fa il presidente iraniano Ebrahim Raisi, che ha parlato nella città di Damga in occasione della preghiera del venerdì. Raisi ha parlato a lungo di economia, di riforme per le donne, di misure intraprese dal proprio governo, ma ha evitato di commentare direttamente l’attacco subito questa notte da parte di tre droni dello Stato ebraico.

Ore 10.07 - Iran: assurdo attribuire l'attacco a Israele

Il comandante in capo dell'Esercito iraniano, Abdolrahim Mousavi, definisce "assurdi" i report che attribuiscono ad Israele gli attacchi a Esfahan e ha sostenuto che le esplosioni erano "il suono dell'abbattimento di oggetti volanti". Lo segnala Iran International. Circa ad una potenziale ritorsione di Teheran contro lo Stato ebraico, Mousavi ha affermato che Israele "ha già visto la risposta dell'Iran".

Ore 10.00 - Iran, fonti: raid con piccoli droni, forse da dentro Paese

L'attacco in Iran della notte scorsa "è stato condotto da piccoli droni, possibilmente lanciati dall'interno del Paese stesso", Questo quanto sostiene una fonte dell'Iran al New York Times, indiscrezione rilanciata da Haaretz. Secondo la medesima fonte, "i sistemi radar del Paese non hanno intercettato velivoli non identificati entrati nello spazio aereo dell'Iran".

Ore 9.45 - Iran: “Fatti non chiari, no a risposte affrettate”

L'Iran non annuncia rappresaglie nei confronti di Israele, sminuisce l'attacco subito nella notte e si riserva di accertare i responsabili di quello che viene definito "un incidente". A renderlo noto ufficiali iraniani, che specificano che Teheran non ha urgenza di rispondere all'attacco subito nella notte. "Non è stato chiarito quale sia il Paese straniero da cui è stato generato l'incidente. Non abbiamo ricevuto alcun attacco esterno e non abbiamo in programma ritorsioni da attuare con urgenza", ha dichiarato una fonte ufficiale del regime di Teheran alla stampa.

Ore 9.26 - Media: “L’Iran non pianifica una ritorsione immediata”

Un alto funzionario iraniano ha affermato che Teheran non prevede una ritorsione immediata dopo l'azione militare di stanotte di Israele. Lo scrive l'agenzia russa Tass.



Ore 9.00 - Media Iran: "Droni lanciati da infiltrati"

I droni abbattuti dalle difese aeree iraniane sulla regione di Isfahan erano pilotati da «infiltrati dall’interno dell’Iran». Lo ha detto un analista iraniano alla TV di stato secondo quanto riporta la stampa israeliana.



Ore 8.37 - Crosetto: "Costanti aggiornamenti"

"Ricevo costanti aggiornamenti e seguo gli sviluppi della situazione in Medio Oriente. Con gli Alleati e Partner stiamo lavorando per scongiurare un'ulteriore escalation, invitare le parti alla moderazione affinché non si arrivi ad un punto di non ritorno". Così GuidoCrosetto, ministro della Difesa.



Ore 8.36 - Il ministro israeliano Ben Gvir: “Moscio l'attacco di Israele all'Iran”

"Moscio". Così Itamar Ben Gvir, ministro israeliano della Sicurezza nazionale e leader di destra radicale, ha definito su X l'attacco di Israele all'Iran.

Ore 8.00 - Media Iran: "Situazione di calma a Esfahan"

L'agenzia semi-ufficiale iraniana Mehr News riporta che la città di Esfahan è "completamente calma" poche ore dopo la segnalazione di esplosioni vicino all'aeroporto della città, mentre i media della Repubblica islamica minimizzano le conseguenze del raid. Lo riferisce Al Jazeera. "Le persone continuano la loro vita normale", secondo la diretta tv, che ha mostrato il traffico mattutino nell'incrocio principale della città, sottolineando tuttavia che "si sono sentiti dei rumori sopra la città" a Esfahan ore prima e aggiungendo che "diversi Uav sono stati abbattuti".

Ore 7.55 - Israele: “Segnale all'Iran sulla capacità di colpirlo”

"Un segnale all'Iran che Israele ha la capacità di colpire all'interno del Paese". È qanto dichiarato da una fonte israeliana al Washington Post che così commenta l'attacco limitato di stanotte sul territorio iraniano, nei pressi di Esfahan. La dichiarazione è stata ripresa anche dal quotidiano israeliano Haaretz.

Ore 6.37 - Israele ha detto ad Usa non avrebbe colpito il nucleare'

Preavvisando gli Usa dell'imminente attacco in Iran, Israele ha assicurato Washington che non avrebbe colpito i siti nucleari. Lo riferiscono dirigenti Usa citati dal Guardian.

Ore 6.00 - Usa, avvisati da Israele di ritorsioni ma da noi nessun disco verde

Ieri Israele aveva avvisato gli Stati Uniti che avrebbe compiuto ritorsioni contro l'Iran nei prossimi giorni: lo riferisce la Cnn citando un alto dirigente americano. "Non abbiamo approvato la risposta", ha detto la fonte.

Ore 5.45 - Nyt, colpita base aerea militare vicino a Esfahan

Tre funzionari iraniani hanno confermato che un attacco ha colpito una base aerea militare vicino alla città di Esfahan, nell'Iran centrale. Lo riferisce il New York Times.

Ore 5.30 - Fonte militare a Fox News, attacco 'limitato'

Una fonte militare ha riferito a Fox News che l'attacco israeliano condotto in Iran è "limitato". Il Pentagono, per il momento, non ha ancora confermato il raid.

Ore 5.00 - Esfahan, almeno tre esplosioni nei pressi di una base militare

Sono almeno tre le esplosioni che sarebbero state sentite nei pressi di una base militare poco lontano da Esfahan. Non si conosce ancora il bilancio dei danni e di eventi morti o feriti.

Ore 4.45 - Iran: attivato sistema di difesa aerea su diverse città

L'Iran ha attivato il suo sistema di difesa aerea su diverse città, come riferiscono i media statali, dopo che l'emittente ufficiale del Paese ha riportato la notizia secondo la quale sarebbero state udite forti esplosioni vicino alla città centrale di Isfahan. "La difesa aerea iraniana è stata attivata nei cieli di diverse province del Paese", ha dichiarato l'agenzia di stampa ufficiale Irna.

Ore 4.24 - Iran: tv locale, forti esplosioni ad Esfahan, voli sospesi

Secondo quanto riferito dalla televisione ufficiale iraniana ci sarebbero state delle "forti esplosioni" nei pressi della città di Esfahan. I voli da Teheran e altre città sarebb