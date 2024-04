Parigi, choc in strada: crollano le pale del Moulin Rouge

25 aprile 2024 a

Le cause non sono ancora note, di certo c'è che stanotte è crollato il simbolo del "cabaret" parigino più famoso al mondo. Le pale del celebre Moulin Rouge, che il 6 ottobre prossimo festeggerà i 135 anni di vita, si sono staccate, riporta Le Parisien, tra le 2 e le 3 del mattino finendo rovinosamente sul marciapiede di Boulevard de Clichy, nel 18° arrondissement. Nella caduta di una decina di metri sono state spazzate via anche le prime tre lettere del cartello, “MOU”.

"È la prima volta che avviene un incidente del genere dalla creazione del Mouling Rouge, il 6 ottobre 1889", ha precisato la direzione del locale, aggiungendo che il cedimento è avvenuto "fortunatamente dopo la chiusura". Da parte loro i vigili del fuoco intervenuti hanno confermato che non ci sono feriti escludendo anche un atto doloso. Gli stessi reputano l'area sicura non ravvisando rischi di crollo per l'edificio, il tempio del can-can operativo tutti i giorni e propone due spettacoli ogni sera, per un totale di 850 spettatori quotidiani, circa 600.000 ogni anno.

"Ogni settimana la direzione tecnica verifica il meccanismo delle pale del mulino e non ha ravvisato alcun problema", hanno assicurato i responsabili del cabaret. Nei video che circolano sui social si vedono le quattro ali del Moulin Rouge ancora collegate tra loro, attorcigliate e distese sul marciapiede. La struttura è stata poi spostata e addossata alla facciata dell'edificio, posta sotto teloni verdi e circondata da barriere di sicurezza. L'unico incidente grave avvenuto al Mouling Rouge fu un incendio durante alcuni lavori nel 1915, che per le conseguenze di quel disastro rimase chiuso 9 anni.