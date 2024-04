Usa: sondaggio «Cnn», Trump in vantaggio su Biden di 6 punti a livello nazionale

28 aprile 2024 a

a

a

Mancano appena sei mesi alle presidenziali americane in cui vivremo il revival della sfida fra Donald Trump e Joe Biden. Il Presidente democratico non sta godendo un momento di grande brillantezza: i conflitti in Ucraina e soprattutto in Palestina hanno logorato la sua leadership, e le tensioni con Iran e Cina - vedi Taiwan - non agevolano la sua posizione. Anche sul fronte interno, il malcontento verso Joe Biden comincia a prendere sempre più piede.

Nell'ultimo sondaggio pubblicato dalla Cnn, effettuato dall'istituto Ssrs, la situazione appare drammatica per i dem: Trump godrebbe infatti del 49% dei consensi fra gli elettori americani, ben 6 punti in più di Biden. Rispetto alla rilevazione precedente, il sostegno a Trump è rimasto invariato, mentre quello per l'attuale presidente è calato di 2 punti. A pesare poi è il paragone con la passata amministrazione di The Donald: la percezione positiva nei confronti di quel periodo è in aumento, arrivando a toccare il 55%. Quando Biden si insediò era inferiore dell'11%.

Video su questo argomento Si dà fuoco davanti al tribunale per Donald Trump, per tre minuti avvolto dalle fiamme | Immagini forti

A preoccupare è anche la solidità della base democratica. Il sondaggio evidenzia come sia solo il 72% degli elettori fidelizzati a ritenere che la presidenza Biden sia stata un successo. Un dato molto inferiore a quello dei sostenitori repubblicani, secondo cui la presidenza Trump raggiunse grandi risultati per il 92%. Tra gli elettori indipendenti non va meglio: l'amministrazione Trump vince con il 51% contro il 37% di quella Biden.

"Ho detto a Israele di non attaccare Israele", l'ennesima gaffe di Biden

Biden fatica sotto molti punti di vista, anche in quelle tematiche che dovrebbero essere il cavallo di battaglia della sinistra americana. Si dichiara soddisfatto delle politiche sanitarie solo il 45%, cifra che scende al 44% sul tema del debito studentesco e addirittura al 34% sull'economia. A pesare maggiormente è la crisi a Gaza: il 71% degli americani disapprova la gestione del Presidente.