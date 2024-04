Gaza, rumors sull'accordo tra Arabia e Usa. "Offerta molto generosa ad Hamas"

29 aprile 2024 a

"Un'offerta molto generosa" è stata fatta ad Hamas, secondo il ministro degli Esteri britannico David Cameron, a Riad per la sessione speciale del World Economic Forum. L'offerta consiste in "un cessate il fuoco prolungato di 40 giorni, e il rilascio di potenzialmente migliaia di prigionieri palestinesi, in cambio del rilascio degli ostaggi israeliani". Positiva anche l'opinione del segretario di Stato americano Antony Blinken, che ha invitato l'organizzazione islamica ad accettare la proposta presentata da Israele.

Sulla nuova proposta di tregua a Gaza, poi, anche il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, si è detto "fiducioso", spiegando che l'offerta "ha tenuto conto delle posizioni di entrambe le parti". Intanto, una delegazione di Hamas è attesa al Cairo per i colloqui.

Un accordo sembrerebbe molto vicino anche tra Arabia Saudita e Stati Uniti. Un accordo relativo al futuro governo a Gaza dopo la fine del conflitto tra Israele e Hamas. A confermarlo il ministro degli Esteri saudita Faisal bin Farhan dopo l'incontro con il segretario di stato Usa Antony Blinken, come riporta Sky News. "La maggior parte del lavoro è già stata fatta", ha detto il ministro saudita, parlando in un panel durante una riunione speciale del World Economic Forum a Riad, aggiungendo che "abbiamo le grandi linee di ciò che pensiamo debba accadere sul fronte palestinese". Blinken invece ha spiegato che un eventuale accordo dovrebbe concentrarsi su "un percorso credibile e irreversibile per uno Stato palestinese".