Re Carlo riappare in pubblico: come sta. Il dettaglio che spiega tutto

30 aprile 2024 a

a

a

Re Carlo III è finalmente riapparso in pubblico dopo essersi sottoposto alle cure per il cancro che gli è stato diagnosticato lo scorso 5 febbraio. "Sto bene", ha detto il sovrano che è apparso in buone condizioni di salute e sorridente, insieme alla regina Camilla, all'arrivo all'University College Hospital Macmillan Cancer Center. Una visita, dunque, che ha un forte valore simbolico.

Carlo, che ha 75 anni, è il patrono di Cancer Research UK e Macmillan Cancer Support, mentre Camilla, 76 anni, è presidente di Maggiès, un altro ente di beneficenza a sostegno della lotta ai tumori.

"Mi si è rivoltato lo stomaco": il terribile presagio di William su Kate Middleton

All’esterno della struttura, la coppia ha sorriso e salutato la folla e i media in attesa prima di entrare per incontrare medici specialisti, pazienti e le loro famiglie. Il sovrano ha sospeso i suoi impegni pubblici a febbraio, dopo che gli è stato diagnosticato un cancro durante le cure per un ingrossamento della prostata. La natura esatta del suo tumore non è stata rivelata. Sua nuora Kate Middleton, 42 anni, principessa del Galles e moglie del principe William, è stata sottoposta a un intervento chirurgico addominale a gennaio e due mesi dopo ha dichiarato di essere in chemioterapia. Anche nel suo caso, non sono stati forniti dettagli sul tipo di cancro che l’ha colpita.

Diverse persone accoltellate nella metro di Londra: "Aggressore armato di katana"

L’evento di oggi, per il re d’Inghilterra è stato il primo di una serie di impegni in agenda nelle prossime settimane e progettati per aumentare la consapevolezza sull’importanza della diagnosi precoce del cancro e della ricerca, secondo quanto spiegato da Buckingham Palace.

Venerdì scorso, 26 aprile, Buckingham Palace ha fatto sapere che i medici sono "molto incoraggiati" dai progressi del re e si sono detti "positivi" riguardo alla sua guarigione. Il programma degli impegni pubblici del re nelle prossime settimane sarà ridotto e soggetto a consiglio medico. Uno degli impegni imminenti è la visita di stato dell’imperatore del Giappone Naruhito e dell’imperatrice Masako a giugno.