Re Carlo, prima uscita ufficiale dopo il tumore: il regalo a questa bambina

Il ritorno del re. Carlo III è tornato alla vita pubblica. Una lunga assenza di oltre due mesi da quando, lo scorso febbraio, aveva annunciato al mondo la sua malattia. Un segnale incoraggiante, specie in un momento così difficile per la Casa Reale Britannica.

L'annuncio della malattia di Carlo, a pochissimo tempo di distanza dalla morte della Regina Elisabetta, aveva messo in allarme i sudditi. Ad aggravare la situazione, la scoperta del cancro di Kate Middleton. La principessa del Galles, che nel cuore degli inglesi era riuscita a ritagliarsi uno spazio molto vicino a quello di Lady D, dopo un lungo periodo di assenza aveva svelato di soffrire di cancro.

In questo scenario drammatico per la corona, finalmente Carlo è tornato a farsi vedere in pubblico. Insieme alla Regina Camilla, ha visitato il Macmillan Cancer Centre dell'University College Hospital (UCH) di Londra. Al termine della visita, il sovrano si è intrattenuto con una bambina che, appena fuori dalla clinica, l'ha omaggiato con un mazzo di fiori. Carlo ha quindi donato alla piccola un sacchetto con le insegne reali stampate sul lato, dimostrando alla bambina tutta la sua gratitudine per il gesto.

Il momento toccante è stato immortalato da alcuni presenti e sui social si sono sprecati i commenti positivi. Il re, durante la sua visita, ha tranquillizzato tutti dicendo di stare molto meglio. Le cure contro il cancro sono ancora in corso, ma Carlo si è detto fiducioso di poter prendere parte a diversi eventi ufficiali in programma nei mesi estivi