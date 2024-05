Kate Middleton e il tumore, il silenzio dei medici italiani: cresce il sospetto

03 maggio 2024 a

Come ha rivelato il settimanale Gente ieri, l'intervento per rimuovere un cancro all'addome subito lo scorso gennaio da Kate Middleton, principessa del Galles, sarebbe stato effettuato da una équipe di medici italiani del Policlinico Gemelli di Roma.

Secondo il settimanale, che ha raccolto le confidenze di fonti vicine alla famiglia reale britannica, inoltre, Re Carlo III sarebbe fiaccato da "dolori alle ossa" che non gli lascerebbero tregua. La notizia smentirebbe le rassicurazioni sulla salute del sovrano britannico diffuse dal comunicato di Buckingham Palace che ha annunciato il ritorno di re Carlo agli impegni pubblici.

Ma attenzione, dopo questa bomba lanciata da Gente, nessuno ha confermato ma nemmeno smentito. Un silenzio-assenso? Da parte sua l'ospedale romano non ha commentato né in un senso né nell'altro. Stessa strategia del silenzio da parte di Buckingham Palace, che da sempre non si esprime su indiscrezioni e gossip riguardanti la Famiglia reale. Resta quindi il mistero, e il sospetto che in fondo sia tutto vero.

Anche perché quando la principessa del Galles annunciò di avere un tumore, i primi a commentare la tragica notizia furono proprio alcuni medici del Gemelli che sui media facevano ipotesi sulla forma di neoplasia che aveva colpito Kate. Si era parlato di un cancro ginecologico o al colon.