Re Carlo, drammatiche voci: "Il dolore alle ossa non gli dà tregua", le sue condizioni

L’intervento all’addome subito lo scorso gennaio da Kate Middleton, principessa del Galles, sarebbe stato effettuato da un’equipe di medici italiani del Policlinico Gemelli di Roma. Lo rivela un’anticipazione di Gente', in edicola da venerdì 3 maggio. Secondo il settimanale, che ha raccolto le confidenze di fonti vicine alla famiglia reale britannica, inoltre, Re Carlo III sarebbe fiaccato da "dolori alle ossa" che non gli lascerebbero tregua.

La notizia smentirebbe le rassicurazioni sulla salute del sovrano britannico diffuse dal comunicato di Buckingham Palace che ha annunciato il ritorno di re Carlo agli impegni pubblici. Intanto qualche giorno fa Re Carlo III è ufficialmente tornato agli impegni pubblici per la prima volta dal 6 febbraio, quando Buckingham Palace annunciò che si sarebbe preso una pausa per concentrarsi sulle terapie per tumore che gli è stato diagnosticato.

Accompagnato dalla moglie Camilla, il sovrano ha visitato un ente di beneficenza per la cura del cancro. Il ritorno all’attività pubblica di oggi segna il primo di una serie di impegni formali che vedranno protagonista il sovrano britannico nei prossimi mesi, tra cui la visita di stato dell’imperatore e dell’imperatrice del Giappone a giugno. Un segnale forte quello del sovrano che ha cercato di spegnere le voci e le indiscrezioni su un peggioramento del suo stato di salute.