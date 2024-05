Gaza, Haaretz: "Hamas ha accettato l'accordo". Ma Israele frena

04 maggio 2024 a

Sono ore decisive per il cessate il fuoco fra Israele e Palestina. Nelle ultime ore l'accordo fra le delegazioni del movimento terroristico e del governo israeliano sembra sempre più vicino. Gli intermediari sono al lavoro al Cairo per trovare la quadra, specie sul rilascio degli ostaggi. Una delegazione dello Stato di Israele sarebbe pronta a partire in caso di via libera all'accordo da Hamas. Mai come ora però, sembra prefigurarsi una possibilità concreta di raggiungere un'intesa.

Secondo il quotidiano israeliano Haaretz, che cita media sauditi, il movimento islamista avrebbe accettato l'accordo. Hamas avrebbe ricevuto la garanzia dagli ufficiali americani che Israele lascerà la Striscia. Altre conferme arrivano da Barak Ravid, reporter di Axios e commentatore della Cnn, secondo cui "alti funzionari israeliani affermano che ci sono prime indicazioni che Hamas accetterà di portare a termine la prima fase dell'accordo - il rilascio umanitario degli ostaggi - senza un impegno ufficiale da parte di Israele a porre fine alla guerra".

Mentre le voci si rincorrono, il ministro israeliano Benny Gantz ha frenato sul via libera di Hamas: "Suggerisco alle 'fonti politiche' e a tutti i decisori di attendere aggiornamenti ufficiali, di agire con calma e di non cadere nell'isteria per ragioni politiche". Intanto, in merito alla compagine che dovrà raggiungere il Cairo per portare avanti i negoziati, gli alti funzionari dello Stato di Israele hanno fatto sapere che: "Una delegazione di professionisti se ne andrà nel caso in cui la risposta di Hamas includa un futuro di negoziati e avanzamenti nei colloqui. La delegazione è pronta a partire e ha ricevuto il mandato di portare avanti l'accordo".