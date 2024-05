La terra trema: terremoto di magnitudo 6.4 tra Messico e Guatemala

12 maggio 2024 a

Un terremoto violentissiomo tra Messico e Guatemala. La terra ha tremato violentemente, tanto che la scossa si è potuta percepire a chilometri e chilometri di distanza dal punto di origine. Oggi, domenica 12 maggio, il Servizio geologico degli Stati Uniti (Usgs) ha registrato un terremoto di magnitudo 6.4.

Le scosse hanno colpito la zona nord ovest del confine fra i due Paesi. Il terremoto, avvenuto circa alle 6 di mattina locali, è avvenuto 17 chilometri a sud-ovest di Brisas Barra de Suchiate, in Messico, e ad una profondità di 75,4 chilometri. Il Coordinamento nazionale per la riduzione dei disastri del Guatemala (Conred) ha segnalato una frana sulla strada Cito Zarco a Quetzaltenango e un altro smottamento a La Calera e Peaje nel comune di Zunil. Non sembrano esserci vittime o feriti.

Come riportato dal Corriere della Sera, il funzionario della protezione civile di Suchiate, Didier Solares, ha confermato che non sono stati segnalati gravi danni: «Per fortuna tutto è a posto. Stiamo parlando con le aziende delle zone rurali via radio e non c'è nulla, non ci sono danni grazie a Dio». La paura è stata comunque tanta e i cittadini sono corsi fuori dalle loro abitazioni quando hanno sentito la terra tremare.