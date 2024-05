British Airways, scandalo ad alta quota: come li beccano tra i sedili

14 maggio 2024 a

Già provare l'ebbrezza del bagno dell'aereo per consumare un rapporto è considerato estremo e di cattivo gusto da molti, ma qualcuno è voluto andare oltre. Una coppia ha deciso di appartarsi e consumare un rapporto direttamente sui sedili che aveva prenotato. Coraggiosi? Inconscenti? Osceni? Ognuno si può fare l'idea che vuole, ma sta di fatto che alcuni passeggeri del volo British Airways 832 da Heathrow a Dublino si sono accorti di cosa stava facendo la coppia.

Una passeggera di 26 anni, Farrah, che si trovava sul mezzo insieme alla madre e al fratello ha raccontato: "Era molto palese. Sono rimasti 'impegnati' nelle loro cose per 20 minuti, costantemente. Hanno continuato, il che è stato scioccante perché c'erano bambini sull'aereo. C'era un bambino che correva su e giù e avrebbe potuto vederli". Voltandosi per parlare con il fratello, la giovane si è accorta dei movimenti dei due: "Quando è stato detto loro di allacciare le cinture di sicurezza, era ovvio che lui si stesse allacciando la cerniera e rimettendo tutto a posto. È stato semplicemente disgustoso".

+Nonostante lo spettacolo non proprio edificante, nessuno ha avvisato l'equipaggio o il personale di bordo di quanto stava accadendo. La British Airways ha dichiarato: "I nostri colleghi dell'equipaggio di cabina non sono stati avvisati di alcun problema a bordo. Se fossero stati informati, avrebbero preso le misure appropriate per affrontare il problema".