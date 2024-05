Slovacchia, attentato a Fico: arrestato "un 71enne di sinistra, le sue poesie"

15 maggio 2024 a

Un uomo di 71 anni di sinistra: sarebbe lui il principale sospettato per l'attentato al premier slovacco Robert Fico, raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco e ora in pericolo di vita. A scriverlo diversi media locali. Secondo il portale Denník N, il possibile aggressore - arrestato immediatamente dopo gli spari - avrebbe utilizzato una pistola legalmente posseduta. Per la tv Joj, inoltre, l'uomo sarebbe originario della cittadina di Levice. Il portale web aktuality.sk, invece, scrive che il presunto attentatore avrebbe "pubblicato diverse raccolte di poesie" e che "nel 2016 ha lavorato per un servizio di sicurezza privato".

Al momento, comunque, non ci sono conferme ufficiali sull'identità del sospetto attentatore né si conoscono le possibili motivazioni dietro l'attacco. Stando a quanto riportato da alcune fonti e riferito dal sito del quotidiano slovacco Pravda, l'aggressore prima di sparare avrebbe urlato: "Robo, vieni qui!". Il premier, sottoposto a intervento chirurgico d'urgenza, sarebbe stato ferito due o tre volte - a un arto, al torace e all'addome - ma sarebbero stati almeno quattro o cinque i colpi sparati dall'attentatore. Lo riferisce il settimanale Plus 7. L'aggressione è avvenuta ad Handlova, città slovacca dove oggi si è svolta una riunione dell'esecutivo. Fico si era avvicinato alla folla per salutare i presenti quando sono partiti gli spari.

Intanto, la sessione del Parlamento a Bratislava è stata sospesa a tempo indeterminato. In molti hanno espresso solidarietà a Fico, condannando fermamente l'attacco. Tra questi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che su X ha scritto: "L’attacco contro il primo ministro slovacco Robert Fico è spaventoso. Condanniamo fermamente questo atto di violenza contro il capo del governo del nostro Stato partner vicino. Occorre fare ogni sforzo per garantire che la violenza non diventi la norma in nessun paese, forma o ambito. Ci auguriamo sinceramente che Robert Fico si riprenda presto ed esprimiamo la nostra solidarietà al popolo slovacco".