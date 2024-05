Re Carlo ai ferri corti con Harry? "Colpa di William": la soffiata-choc

17 maggio 2024 a

Il mancato incontro tra il re Carlo e il principe Harry, tornato a Londra nei giorni scorsi per gli Invictus Games, ha fatto discutere parecchio nel Regno Unito. Pare che il sovrano avesse l'agenda piena di impegni, così tanti da non riuscire a trovare un buco per il suo secondogenito. Secondo una fonte vicina alla famiglia reale, dietro ci sarebbe lo zampino del principe William. Sarebbe lui a impedire a padre e figlio di riconciliarsi. I rapporti tra loro si sono incrinati definitivamente nel 2020, quando i duchi di Sussex si sono trasferiti in California rinunciando ai loro doveri reali. Da allora sembra che non ci sia alcuna possibilità di riavvicinamento.

La soffiata su William arriva dalla giornalista Petronella Wyatt, amica della regina Camilla. Sul Telegraph ha scritto che la notizia le è stata riportata da un ex funzionario di palazzo che lavorava con William e Harry. "Il rapporto tra loro due è sicuramente teso - le avrebbe detto l'ex funzionario -. È William che spesso ha mostrato un carattere difficile, ed è lui che impedisce a suo padre di riconciliarsi come si deve con Harry. Questo suo comportamento, però, non è utile in un momento così delicato per la sua famiglia e, inoltre, non giova nemmeno alla sua immagine agli occhi dei sudditi che vorrebbero che i due fratelli facessero la pace".

A confermare questa versione dei fatti un amico di William e Kate, che al Daily Beast ha spiegato: "Non credo che William si sognerebbe mai di dire a suo padre cosa può o non può fare con Harry. Tuttavia, ciò che è vero è che la priorità assoluta di Carlo è l’unità della monarchia e visti i rapporti di William e Harry, il re difficilmente potrà stendere il tappeto rosso e invitare il duca e i bambini a rimanere a Balmoral per le vacanze estive, per quanto gli possa piacere il pensiero".