Singapore Airlines, "gravi turbolenze" in volo: un morto e decine di feriti

Gravi turbolenze sul volo Londra-Singapore: una persona è morta e circa trenta passeggeri sono rimasti feriti. È successo a bordo di un aereo della Singapore Airlines, per cui è stato reso necessario un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Bangkok, come reso noto dalla compagnia aerea stessa, alle 15 e 45 locale (ore 9 in Italia). "Possiamo confermare che ci sono feriti e un morto a bordo del Boeing 777-300ER - si legge nella nota della compagnia pubblicata su Facebook -. A bordo c'erano un totale di 211 passeggeri e 18 membri dell'equipaggio".

La compagnia ha poi proseguito: "Singapore Airlines porge le più sentite condoglianze alla famiglia del defunto. La nostra priorità è fornire tutta l'assistenza possibile a tutti i passeggeri e l'equipaggio a bordo dell'aereo. Stiamo collaborando con le autorità locali in Thailandia per fornire l'assistenza medica necessaria e inviamo una squadra a Bangkok per fornire qualsiasi ulteriore assistenza necessaria". Nelle scorse ore, alcuni video pubblicati sulla piattaforma Line hanno mostrato una fila di ambulanze dirette verso lo scalo thailandese.

Il volo era partito ieri sera dallo scalo londinese di Heathrow ed era diretto all'aeroporto di Singapore, dove l'atterraggio era previsto all'aeroporto Changi alle 18:10 ora locale. I problemi sarebbero iniziati quando il velivolo è entrato nello spazio aereo della regione asiatica, che al momento è alle prese con temporali tropicali estremi.