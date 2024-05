Kate Middleton "circondata dalla famiglia natale": cosa significa

25 maggio 2024 a

La principessa del Galles Kate Middleton con ogni probabilità "non apparirà in pubblico per il resto dell'anno" ed è "circondata" dalla sua famiglia natale, oltre che da William e dai loro figli, mentre continua il ciclo di chemioterapia a cui si è sottoposta dopo la diagnosi di cancro all'inizio di quest'anno. È quanto rivelano fonti reali vicine alla coppia al Daily Beast.

Sempre secondo queste fonti Kate e la sua famiglia trascorreranno la prossima settimana di vacanze scolastiche, nella tenuta di Sandringham insieme ai genitori della principessa.

Pare anche che William dedicherà ancora più tempo alla sua famiglia nelle prossime sei settimane dopo che Buckingham Palace ha annunciato di sospendere gli impegni per evitare di distrarre dalle elezioni generali indette all'improvviso nel Regno Unito e che si terranno il 4 luglio.

"Mi è stato detto che l’agenda di Kate per quest’anno è vuota. Non c'è nulla di pianificato. Potrebbe non apparire in pubblico per il resto dell’anno", hanno detto le fonti. "Non escluderei un altro videomessaggio che aggiorni il Paese sulla sua salute. Questo si è rivelato un modo molto efficace per tenere a bada i complottisti".

Una amica di Kate ha anche aggiunto che la principessa in questo momento preferisce appoggiarsi e confidarsi con la sua famiglia piuttosto che con la cerchia di amici di William, molti dei quali saranno al matrimonio del Duca di Westminster il mese prossimo (insieme a suo marito che è testimone). "Il cerchio della fiducia è piccolo. È circondata dall'affetto di Carole e Michael (i genitori, ndr), e anche di Pippa e James Middleton che sono sempre vicino a lei. Sono una famiglia incredibilmente unita e Catherine si sente assolutamente sicura di poter contare su di loro. Sono stati al suo fianco per decenni e non l’hanno mai delusa"